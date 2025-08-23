No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Millonarios goleó a Junior en El Campín: así quedó la tabla de la Liga BetPlay

Millonarios tumbó al líder Junior y salió del fondo de la tabla de la Liga BetPlay tras la salida de David González.

24 de agosto de 2025 - 03:54 a. m.
Millonarios renació entre sus cenizas y goleó 3-0 al líder Junior en El Campín. Ante 20.000 espectadores, el equipo azul consiguió su primera victoria del campeonato y llegó a cuatro unidades, saliendo del último lugar de la Liga BetPlay 2025, posición que ahora ocupa Once Caldas con tres puntos y que jugará este domingo.

El cuadro embajador arrastraba una racha de seis derrotas consecutivas, la última de ellas ante Unión Magdalena (1-2) en este mismo escenario, que lo había dejado hundido en el fondo de la tabla con apenas un punto.

Pero la noche del sábado fue distinta: con goles de Sebastián del Castillo, Nicolás Árevalo y Danovis Banguero, Millonarios mostró una notable mejoría y, más que tres puntos, encontró un impulso vital para cambiar el rumbo.

La victoria llega en un momento de transición: Hernán Torres asumirá como técnico en los próximos días, tras la salida de David González, y tendrá la misión de consolidar este punto de inflexión.

El resultado también significó un respiro para la hinchada, que venía de protestar lanzando zapatos a la cancha como símbolo de su inconformidad por la crisis deportiva.

Fortaleza derrotó al campeón Santa Fe

En otros resultados de la jornada, Llaneros venció 2-1 a Pasto y se mantiene en la parte alta de la tabla; Medellín superó 3-1 a La Equidad y también pelea arriba, mientras que Fortaleza dio la sorpresa al derrotar 2-0 al campeón Santa Fe en el estadio de Techo.

Este domingo juega Once Caldas vs. Tolima (2:00 p.m.), Unión Magdalena vs. Alianza (4:10 p.m.), América de Cali vs. Atlético Nacional (6:20 p.m.) y Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas (8:30 p.m.). La octava fecha finalizará el lunes con el duelo entre Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali (6:00 p.m.)

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025 tras la victoria de Millonarios

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

