La arquera Sara López, deportista del año El Espectador 2022

La risaraldense Sara López es una de las mejores arqueras de todos los tiempos. Foto: World Archery

Doce récords mundiales, siete campeonatos mundiales y diez copas del mundo… Estos son apenas algunos de los números que confirman que Sara José López Bueno es la mejor atleta de tiro con arco de Colombia y es la Deportista del Año de este diario. De acuerdo con expertos del deporte, ella está muy cerca de la perfección en su campo, que consigue gracias a que con diciplina, sacrificio y talento se ha mantenido en la cima durante años.

Uno de los logros de Sara López en 2022 fue proclamarse como campeona de la Copa Mundo disputada en Tlaxcala (México) en octubre. Luego de superar a la británica Ella Gibson, la arquera colombiana se llevó el premio mayor. “No se trata de que Sara ha sido campeona del mundo siete veces, sino que Colombia lo ha sido”, dijo entonces la deportista.

Según ha relatado en algunas entrevistas, desde niña dedicó tiempo a las prácticas del tiro con arco. Por eso no olvida como fue la primera vez que logró un premio, al que le han seguido muchos más porque Sara se propuso desde entonces dar en el blanco. Luego, ya siendo una adolescente, ganar se le convirtió en una rutina. Cada competencia era un reto mental y físico que la motivaba. ¿Sus virtudes? Tranquilidad, concentración y buen pulso.

Por su costumbre de subirse a los podios de todos los eventos en los que participaba se consolidó como una de las figuras del tiro con arco en el país, ayudada además por su calidez, carisma y don de gentes. Bueno, también el hecho de que es bastante competitiva y siempre quiere ganar.

Este año se convierte en Deportista del Año 2022. “Quisimos ponerlo de presente como tema central de este año. El Deportista del Año siempre ha tenido una apertura hacia el deporte femenino, incluso desde los primeros años. Olga Lucía Angulo, una nadadora, cuando los reflectores estaba centrado sen los hombres del ciclismo y el fútbol”, señaló Fidel Cano, director de El Espectador durante la ceremonia en el Movistar para destacar el premio a las deportistas.

Sara López se impuso entre los candidatos de este año en las diferentes categorías, mayores, juvenil, entrenador, dirigente, paralímpico y equipo aparecen atletas de al menos 15 disciplinas, entre ellos los ciclitas Kevin Santiago Quintero, Martha Bayona, Carolina Munévar, Nairo Quintana, Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez; el tenista Daniel Galán; los patinadores Johana Viveros y Brayan Carreño; los futbolista Luis Díaz, Linda Caicedo y Rafael Santos Borré; los gimnastas Andrés Felipe Martínez y Ángel Barajas; el basquetbolista Jaime Echenique; la boxeadora Íngrit Valencia; la luchadora Tatiana Rentería; los nadadores Karen Durango, Sara Vargas, Laura González, Nelson Crispín, Juan david Vivas y Carlos Daniel Serrano; el ajedrecista José Gabriel Cardoso; los atletas Natalia Linares, José Gregorio Lemos y Valentina Barrios; el piloto Jerónimo Berrío; y la pesista Íngrit Segura, además de la selección de fútbol parálisis cerebral, Caimanes y Titanes de Barranquilla y las selecciones femeninas fútbol y fútbol de salón.

Médica oncóloga

Pero Sara López no es sólo una mujer que le apuesta a lanzar flechas. En una entrevista con Señal Colombia relataba cómo quiere ser médica, específicamente, una oncóloga. “Tengo el ipad lleno de cosas, tiene como 40 libros. Leo en los aviones, en los aeropuertos, en los hoteles. Mando los trabajos por internet y mis compañeros me colaboran mucho. Por lo general, yo hago un semestre en un año, en 2014 hice dos, como todos. Y por eso fue dificilísimo”.

Todos sus sacrificios han valido la pena. Sus padres fueron sus patrocinadores antes de que fuera figura. Ellos financiaron sus viajes y la compra de los implementos, que en ese deporte son muy costosos y escasos. Siempre con una condición: rendir en el tiro con arco, pero también en los estudios.

Fue campeona nacional y llegó a la selección de Colombia. Comenzó a ganar medallas en todo tipo de eventos internacionales, desde los exclusivos de su disciplina hasta los multideportivos, como Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos y del Caribe, y Panamericanos. Aunque le falta la presea olímpica, está satisfecha con su carrera. Su modalidad, el tiro con arco compuesto, no está en el programa de los Juegos de Verano, en los que la especialidad en la que se compite es arco recurvo.

“Han sido muchos años de duro sacrificio. Hoy puedo decir que valen la pena, que estoy en el camino correcto, porque si me enfoco en tirar y no solo en las medallas las cosas van a salir bien. Mi única ambición verdadera es seguir siendo feliz mientras represento a mi país. Lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella. Por fortuna lo he logrado”, aseguró la pereirana nacida el 24 de abril de 1995 y quien todavía tiene una larga carrera por andar.

