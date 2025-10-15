Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes

Cali y los equipos colombianos que han clasificado a la final de la Libertadores Femenina

El cuadro azucarero logró un hecho histórico luego de vencer en penaltis a Colo Colo.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
15 de octubre de 2025 - 09:44 p. m.
Las jugadoras de Cali, en la Libertadores Femenina.
Las jugadoras de Cali, en la Libertadores Femenina.
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Deportivo Cali escribió una página dorada en la historia del fútbol femenino colombiano al clasificarse por primera vez a la final de la Copa Libertadores. En una tarde memorable este miércoles en Banfield, las azucareras eliminaron a Colo-Colo por penaltis (5-4) tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

Con temple y precisión desde los doce pasos, el equipo vallecaucano consiguió lo que ninguna generación del club había logrado: pelear por el máximo título continental. La arquera Luisa Agudelo fue decisiva, y Stefania Perlaza convirtió el penal definitivo que selló el pase a la final.

Vínculos relacionados

Arrancó el Torneo Futuro Internacional Silla de Ruedas: la gran apuesta de Bogotá
Deportivo Cali hace historia: es finalista de la Copa Libertadores Femenina
Carolina Pulido, la deportista y escritora que respira bajo el mar

Otros equipos colombianos en la final de la Copa Libertadores Femenina

Esta será la sexta vez que un equipo colombiano dispute una final de la Libertadores Femenina. La primera fue en 2013, cuando Formas Íntimas cayó 3-1 ante São José, de Brasil.

Luego, en 2018, el Atlético Huila protagonizó la hazaña más grande hasta hoy: se consagró campeón en Manaos tras empatar 1-1 con Santos y ganar 5-3 en los penaltis, convirtiéndose en el primer y único club colombiano en levantar el trofeo. Desde entonces, la huella nacional ha sido constante en el torneo, con apariciones que han consolidado el crecimiento del fútbol femenino del país.

Después del histórico título de Huila, América de Cali tomó el relevo como protagonista internacional. Las escarlatas fueron subcampeonas en 2020, tras caer 2-1 con Ferroviária.

Santa Fe también alcanzó dos finales continentales: fue subcampeón en 2021 frente a Corinthians (2-0) y repitió el mismo destino en 2024, de nuevo ante el gigante brasileño. Ahora, Deportivo Cali se suma a esa lista, buscando romper la hegemonía de Brasil en la competencia.

El proceso del Cali Femenino

Deportivo Cali, por su parte, ha venido consolidando un proceso sólido desde 2021, basado en la continuidad de su plantel, la apuesta por el talento local y una estructura competitiva.

Bicampeón de la Liga Femenina, el equipo verde del Valle llegó a esta edición de la Libertadores con un rendimiento ascendente: superó la fase de grupos con autoridad y eliminó al São Paulo en cuartos de final, antes de imponerse ante Colo-Colo. Su primera final internacional es la culminación de un ciclo deportivo que combina juventud, disciplina y experiencia.

La final será la oportunidad para que el fútbol colombiano recupere el trono continental siete años después del título del Huila. Más allá del resultado, la gesta de Cali confirma la madurez y el crecimiento de los clubes femeninos del país, capaces de competir de igual a igual frente a los poderosos. Con una generación que combina figuras emergentes y referentes consolidados, el equipo vallecaucano se ha ganado el derecho de soñar con hacer historia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Deportivo Cali

Cali

Cali Libertadores Femenina

Libertadores Femenina

Colo Colo

Final Libertadores Femenina

Libertadores Femenina 2025

Cali vs Colo Colo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.