Cali y los equipos colombianos que han clasificado a la final de la Libertadores Femenina

Deportivo Cali escribió una página dorada en la historia del fútbol femenino colombiano al clasificarse por primera vez a la final de la Copa Libertadores. En una tarde memorable este miércoles en Banfield, las azucareras eliminaron a Colo-Colo por penaltis (5-4) tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

Con temple y precisión desde los doce pasos, el equipo vallecaucano consiguió lo que ninguna generación del club había logrado: pelear por el máximo título continental. La arquera Luisa Agudelo fue decisiva, y Stefania Perlaza convirtió el penal definitivo que selló el pase a la final.

Otros equipos colombianos en la final de la Copa Libertadores Femenina

Esta será la sexta vez que un equipo colombiano dispute una final de la Libertadores Femenina. La primera fue en 2013, cuando Formas Íntimas cayó 3-1 ante São José, de Brasil.

Luego, en 2018, el Atlético Huila protagonizó la hazaña más grande hasta hoy: se consagró campeón en Manaos tras empatar 1-1 con Santos y ganar 5-3 en los penaltis, convirtiéndose en el primer y único club colombiano en levantar el trofeo. Desde entonces, la huella nacional ha sido constante en el torneo, con apariciones que han consolidado el crecimiento del fútbol femenino del país.

Después del histórico título de Huila, América de Cali tomó el relevo como protagonista internacional. Las escarlatas fueron subcampeonas en 2020, tras caer 2-1 con Ferroviária.

Santa Fe también alcanzó dos finales continentales: fue subcampeón en 2021 frente a Corinthians (2-0) y repitió el mismo destino en 2024, de nuevo ante el gigante brasileño. Ahora, Deportivo Cali se suma a esa lista, buscando romper la hegemonía de Brasil en la competencia.

El proceso del Cali Femenino

Deportivo Cali, por su parte, ha venido consolidando un proceso sólido desde 2021, basado en la continuidad de su plantel, la apuesta por el talento local y una estructura competitiva.

Bicampeón de la Liga Femenina, el equipo verde del Valle llegó a esta edición de la Libertadores con un rendimiento ascendente: superó la fase de grupos con autoridad y eliminó al São Paulo en cuartos de final, antes de imponerse ante Colo-Colo. Su primera final internacional es la culminación de un ciclo deportivo que combina juventud, disciplina y experiencia.

La final será la oportunidad para que el fútbol colombiano recupere el trono continental siete años después del título del Huila. Más allá del resultado, la gesta de Cali confirma la madurez y el crecimiento de los clubes femeninos del país, capaces de competir de igual a igual frente a los poderosos. Con una generación que combina figuras emergentes y referentes consolidados, el equipo vallecaucano se ha ganado el derecho de soñar con hacer historia.

