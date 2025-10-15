Logo El Espectador
EN VIVO: Cali vs. Colo-Colo, siga el minuto a minuto de la Libertadores Femenina

Las Azucareras desafían hoy a Colo-Colo por un lugar en la gran final de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
15 de octubre de 2025 - 06:04 p. m.

Actualizaciones clave

Jugadoras de Cali celebran un gol este domingo, en un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina entre Deportivo Cali y Sao Paulo en el estadio Florencio Sola, en Banfield (Argentina).
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni
Deportivo Cali afronta este miércoles una cita histórica: la semifinal de la Copa Libertadores Femenina ante Colo-Colo, en el estadio Florencio Sola de Banfield (Argentina).

El conjunto vallecaucano buscará dar el golpe frente a un rival invicto, ya que acumula una racha de 36 partidos sin perder, vigente desde octubre de 2024.

Más tarde, a las 6:00 p.m., Corinthians y Ferroviária protagonizarán el duelo brasileño que definirá la otra finalista del torneo.

Siga el minuto a minuto del Cali vs. Colo-Colo

Actualización claveHace 5 horas

El camino de Deportivo Cali

Deportivo Cali llega con confianza tras una campaña sólida que lo devuelve a semifinales después de tres años.

Empató en su debut ante Libertad (1-1) y luego venció a Nacional de Uruguay (1-0) y Universidad de Chile (2-0). En cuartos de final, eliminó al poderoso São Paulo con un contundente 2-0, mostrando solidez defensiva y efectividad en ataque.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

