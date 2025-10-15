EN VIVO: Cali vs. Colo-Colo, siga el minuto a minuto de la Libertadores Femenina

Jugadoras de Cali celebran un gol este domingo, en un partido de cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina entre Deportivo Cali y Sao Paulo en el estadio Florencio Sola, en Banfield (Argentina). Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Deportivo Cali afronta este miércoles una cita histórica: la semifinal de la Copa Libertadores Femenina ante Colo-Colo, en el estadio Florencio Sola de Banfield (Argentina).

El conjunto vallecaucano buscará dar el golpe frente a un rival invicto, ya que acumula una racha de 36 partidos sin perder, vigente desde octubre de 2024.

Más tarde, a las 6:00 p.m., Corinthians y Ferroviária protagonizarán el duelo brasileño que definirá la otra finalista del torneo.

Deportivo Cali llega con confianza tras una campaña sólida que lo devuelve a semifinales después de tres años.

Empató en su debut ante Libertad (1-1) y luego venció a Nacional de Uruguay (1-0) y Universidad de Chile (2-0). En cuartos de final, eliminó al poderoso São Paulo con un contundente 2-0, mostrando solidez defensiva y efectividad en ataque.

