EN VIVO: Cali vs. Colo-Colo, siga el minuto a minuto de la Libertadores Femenina

Deportivo Cali afronta este miércoles una cita histórica: la semifinal de la Copa Libertadores Femenina ante Colo-Colo, en el estadio Florencio Sola de Banfield (Argentina).
El conjunto vallecaucano buscará dar el golpe frente a un rival invicto, ya que acumula una racha de 36 partidos sin perder, vigente desde octubre de 2024.
Más tarde, a las 6:00 p.m., Corinthians y Ferroviária protagonizarán el duelo brasileño que definirá la otra finalista del torneo.
Siga el minuto a minuto del Cali vs. Colo-Colo
El camino de Deportivo Cali
Deportivo Cali llega con confianza tras una campaña sólida que lo devuelve a semifinales después de tres años.
Empató en su debut ante Libertad (1-1) y luego venció a Nacional de Uruguay (1-0) y Universidad de Chile (2-0). En cuartos de final, eliminó al poderoso São Paulo con un contundente 2-0, mostrando solidez defensiva y efectividad en ataque.
