Arrancó el Torneo Futuro Internacional Silla de Ruedas: la gran apuesta de Bogotá

Del 15 al 18 de octubre, las canchas de la Liga de Tenis de Bogotá, en la sede Campín, serán el escenario de uno de los eventos más importantes del calendario de tenis adaptado en el país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Con 40 participantes en competencia, el Torneo Futuro Internacional Silla de Ruedas reúne a jugadores de distintas partes del continente y consolida a Bogotá como uno de los epicentros del deporte adaptado en la región. De los inscritos, 20 son bogotanos, mientras que el resto proviene de países como Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica y Panamá.

El certamen, organizado por la Liga de Tenis de Bogotá, se disputará en las modalidades de sencillos y dobles, con la fase final programada para el sábado 18 de octubre. Más allá de los trofeos, el torneo tiene un valor especial: suma puntos para el ranking internacional, un aspecto clave para los deportistas que buscan posicionarse en el circuito internacional.

“Este torneo es muy importante para los jugadores a nivel nacional, ya que les permite sumar puntos en el ranking internacional sin salir del país. La idea es que puedan crecer en su proceso competitivo desde acá, en su entorno, con el respaldo de la Liga”, explicó Ernesto Moreno, director de torneos de la Liga de Tenis de Bogotá.

Proyección internacional y desarrollo local

El propósito de la Liga es claro: mantener a Bogotá como referente regional del tenis adaptado. Moreno asegura que el objetivo no se limita a esta edición, sino que se proyecta hacia un crecimiento sostenido:

“Queremos que la Liga sea la sede de varios torneos internacionales cada año. Nuestra meta es organizar no solo este evento, sino dos o tres más de mayor nivel, para que los jugadores colombianos compitan con rivales sudamericanos y eleven su nivel competitivo”.

La presencia de figuras destacadas como María Angélica Bernal, una de las grandes referentes del tenis en silla de ruedas en Colombia y el mundo, también refuerza el impacto del torneo. Su acompañamiento se ha convertido en un estímulo para las nuevas generaciones que buscan seguir su camino en este deporte.

“Tener a María Angélica acá motiva mucho a los jugadores que vienen en el proceso. Ella es un ejemplo para todos, y verla compartir con ellos los impulsa a seguir creciendo y soñando”, añadió Moreno.

Según el director, la capital se ha consolidado como la potencia nacional del tenis en silla de ruedas, por encima de otras ciudades con tradición deportiva como Cali o Barranquilla. En Bogotá se concentran actualmente las principales figuras del país y los jóvenes con mayor proyección a futuro.

El trabajo de formación y competencia constante ha permitido que surjan nuevos talentos con proyección internacional. Para Moreno, ese es precisamente el propósito de organizar torneos de este tipo: brindarles a los jugadores el escenario que necesitan para competir, crecer y medirse ante rivales de otros países sin salir de su entorno.

Un esfuerzo conjunto para sostener el impulso

Pese a los desafíos económicos que enfrenta el deporte nacional, la Liga de Tenis de Bogotá ha logrado mantener su compromiso con la organización de eventos de alto nivel. Este torneo, en particular, fue posible gracias al apoyo de la Fundación Para Ti, del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y de la Federación Colombiana de Tenis, además de los recursos propios de la Liga.

El Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas no solo ofrece puntos y trofeos. Representa un espacio de visibilidad, integración y desarrollo deportivo para los atletas que enfrentan barreras físicas, pero no limitaciones en su talento o determinación.

En un país donde el deporte adaptado sigue abriéndose camino, la apuesta de la Liga de Tenis de Bogotá por mantener y fortalecer este certamen se convierte en una muestra de compromiso y visión a largo plazo.

