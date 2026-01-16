Logo El Espectador
Dura noticia para Daniel Muñoz y Jefferson Lema en Crystal Palace: ¿qué pasó?

Oliver Glasner, que suena para Manchester United, dejará su cargo como entrenador del cuadro de los colombianos cuando se termine la actual temporada de la Premier League.

Redacción Deportes, con información de AFP
16 de enero de 2026 - 04:07 p. m.
Oliver Glasner, DT de Crystal Palace.
Oliver Glasner, DT de Crystal Palace.
Foto: EFE - DAVID CLIFF
El entrenador Oliver Glasner anunció este viernes que abandonará el Crystal Palace, vigente campeón de la FA Cup, cuando acabe su contrato al final de esta temporada, en medio de rumores que lo sitúan en el Manchester United el próximo curso.

El técnico austriaco de 51 años llegó al club londinense, en el que militan Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, en febrero de 2024 y lo llevó a ganar los dos primeros títulos de su historia: la FA Cup en mayo pasado tras vencer en la final al Manchester City y la Community Shield (Supercopa) contra el Liverpool en agosto.

En conferencia de prensa, Glasner explicó haber informado al equipo de que busca “un nuevo desafío”, aunque negó haber hablado “con ningún otro club”.

Sin embargo, la prensa británica ha informado que estaría en negociaciones para convertirse en el nuevo entrenador del Manchester United a partir del próximo curso.

Pese a los éxitos, la prensa también informó del malestar del técnico por la política de fichajes de la entidad: el Crystal Palace perdió a sus mejores piezas en las últimas ventanas de traspasos, especialmente al francés Michael Olise en 2024 y al británico Eberechi Eze el verano boreal pasado.

Logró retener a su capitán, Marc Guéhi, pero el propio Glasner admitió este viernes que el Manchester City “está cerca” de cerrar el pase del internacional inglés de 25 años.

Antes de la disputa este fin de semana de la vigesimosegunda jornada de la Premier League, el Crystal Palace es 13º del campeonato inglés y sigue vivo en la Conference League.

Pero el pasado fin de semana se quedó sin opciones de revalidar el título de la FA Cup tras quedar eliminado por un equipo de la sexta categoría del fútbol de Inglaterra.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes, con información de AFP

