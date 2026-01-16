Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Leipzig vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Bundesliga de Alemania

Lucho vuelve a la acción. En los dos primeros partidos del año brilló con goles y asistencias.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
16 de enero de 2026 - 03:39 p. m.
Luis Díaz, con la camiseta de Bayern Múnich.
Luis Díaz, con la camiseta de Bayern Múnich.
Foto: EFE - LEONHARD SIMON
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Bayern Múnich vuelve a escena en la Bundesliga con un desafío de alto voltaje: visita al RB Leipzig, tercero de la tabla y uno de los pocos perseguidores que aún intentan sostener la ilusión en una temporada que parece teñirse de rojo bávaro otra vez.

La diferencia en puntos ilustra el dominio: el líder le saca 15 unidades al tercero y 11 al segundo, el Borussia Dortmund. Un triunfo en Leipzig no solo ampliaría la brecha; consolidaría la sensación de que este Bayern empieza a volverse inalcanzable.

Vínculos relacionados

Roger Federer salió del retiro y jugó partido a sus 44 años: causa sensación en Australia
Richard Ríos y su parte médico oficial: esta es su lesión y el tiempo que estará de baja
¿Cuándo se juega la vuelta de la final de la Superliga BetPlay entre Santa Fe y Junior?

Horario del partido de Bayern Múnich

El compromiso, que se disputará el sábado desde las 12:30 p.m., podrá verse en ESPN y Disney+. No es un detalle menor: Leipzig propone un escenario exigente, intenso, con presión alta y transiciones rápidas.

Allí, Bayern deberá confirmar si su solidez es tan amplia como su ventaja en la tabla. El equipo dirigido por Vincent Kompany llega con la confianza que dan los resultados, pero también con la exigencia de sostener un nivel que lo ha colocado entre los mejores del curso.

Luis Díaz y su regreso bestial en 2026

En ese contexto, Luis Díaz asume otro reto mayor con la camiseta del gigante alemán. El colombiano atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada: determinante, desequilibrante y decisivo en los metros finales.

En el último partido brilló con una asistencia; en el anterior —el que marcó el regreso del equipo en 2026 y el reinicio de la Bundesliga ante Wolfsburg— firmó una actuación redonda con gol y dos pases de gol.

Rendimientos que lo sostienen como una de las grandes figuras del Bayern junto a Harry Kane y Michael Olise, un tridente que hoy figura entre los más temibles de Europa por volumen, eficiencia y versatilidad ofensiva.

La influencia de Díaz explica buena parte de esa sensación de superioridad. Su adaptación al sistema de Kompany ha sido veloz: parte desde la izquierda, ataca el segundo palo, combina por dentro y acelera cuando el partido se empantana. En Leipzig, su duelo por banda será clave para romper el orden defensivo local y activar a Kane en el área. El colombiano, además, aporta una agresividad sin balón que encaja con la presión tras pérdida que caracteriza a este Bayern: roba, corre, vuelve a atacar.

Musiala, la estrella que vuelve a Bayern Múnich

A ese poder ofensivo se suma una noticia que entusiasma en Múnich: el regreso de Jamal Musiala a una convocatoria después de medio año fuera por la fractura de peroné sufrida ante el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes.

Aunque su reaparición será dosificada, su sola presencia amplía el abanico creativo del Bayern y refuerza la idea de un plantel profundo, capaz de sostener picos de rendimiento en varias competencias.

Bayern, con el reto de mantener el nivel

El plan de Kompany ha sido claro: no aflojar. Bayern no especula con la ventaja; busca cerrar partidos pronto y someter al rival desde la posesión y la verticalidad. Leipzig, por su parte, intentará cortar ese ritmo con intensidad y duelos individuales, consciente de que cualquier concesión se paga caro. En ese ajedrez, la lectura de espacios y el timing de las transiciones serán determinantes.

Más allá del foco en la Bundesliga, el calendario aprieta. El miércoles, el Bayern volverá a medirse en la Champions League frente al Royale Union Saint-Gilloise, otro examen para un equipo que aspira a todo.

En esa competencia, Díaz deberá esperar un poco más: sigue suspendido tras la roja vista hace dos partidos contra el PSG y no podrá regresar todavía al máximo torneo europeo. Una ausencia sensible que el cuerpo técnico ha sabido administrar con rotaciones y variantes.

El desafío en Leipzig, entonces, funciona como termómetro. Si el Bayern impone su jerarquía en uno de los campos más incómodos del campeonato, la lectura será inequívoca: el líder no solo suma puntos, también envía mensajes. Y si Díaz vuelve a marcar diferencias, su estatus dentro del proyecto se consolidará aún más. No es casualidad que hoy se lo mencione en el mismo aliento que a Kane y Olise: los números, el impacto y la regularidad sostienen esa narrativa.

Para el colombiano, además, hay una motivación personal: seguir creciendo en una liga que exige constancia y eficacia. Su evolución en Alemania ha sido progresiva, pero sostenida. Cada partido agrega matices a su juego: mejor toma de decisiones, mayor precisión en el último pase, y una lectura táctica que le permite aparecer donde más duele. Leipzig pondrá a prueba esas virtudes.

En síntesis, el duelo del sábado reúne todos los ingredientes de una jornada clave. Un líder que quiere despegarse definitivamente, un perseguidor que busca recortar distancias, un tridente ofensivo en estado de gracia y el regreso de una pieza diferencial como Musiala. En el centro de la escena, Luis Díaz encarna la ambición de un Bayern que no se conforma con mandar: quiere dominar. Si lo logra en Leipzig, el camino hacia el título quedará un poco más despejado.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Luis Díaz

luis diaz

bayern

bayer

bayern munich

partido bayern múnich

partido luis díaz

luis díaz hoy

bundesliga

Luis Díaz Alemania

Bayern en vivo

Bayern Munich en vivo

Bayern vs

Bayern Munich vs

Liga de Alemania

Bayern Alemania

luis diaz alemania

alemania

fútbol de alemania

Leipzig vs. Bayern Múnich

Leipzig

RB Leipzig

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.