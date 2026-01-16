Richard Ríos y su parte médico oficial: esta es su lesión y el tiempo que estará de baja

Richard Ríos se lamenta, con la camiseta de Benfica. Foto: AFP - FILIPE AMORIM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Richard Ríos encendió las alarmas tras el último compromiso de Benfica. El club confirmó que el mediocampista colombiano sufrió “una luxación anterior traumática del hombro derecho”, diagnóstico que explica su salida en camilla y la inmediata inmovilización del brazo.

La buena noticia es que, según el parte médico oficial, no tendrá que pasar por el quirófano, aunque sí afrontará un proceso de recuperación que lo mantendrá fuera de competencia.

Sin un tiempo estimado de baja, el escenario más prudente apunta a una rehabilitación progresiva. En lesiones de este tipo, tratadas de forma conservadora, el retorno suele darse tras varias semanas de trabajo médico y readaptación, entre cuatro y ocho, con especial cuidado en la estabilidad del hombro y la prevención de recaídas. Todo dependerá de la respuesta del jugador a la fisioterapia y de cómo recupere fuerza y movilidad, sin forzar plazos.

¿Qué había dicho José Mourinho sobre la lesión de Richard Ríos?

Tras el partido ante Porto, que terminó 1-0 para el visitante, José Mourinho se refirió a la mentalidad del colombiano. “Es una lesión importante, que un jugador con su mentalidad afronta de forma diferente a otros jugadores. Hay futbolistas que piensan más en el futuro; creo que este es el tipo de jugador que no va a pensar en el futuro”, afirmó el técnico, destacando el carácter competitivo de Ríos pese al golpe anímico.

El contexto preocupa más allá del club. La selección de Colombia atraviesa un momento sensible, con varios habituales convocados en la enfermería y amistosos exigentes en el horizonte. A poco más de dos meses de los duelos ante Croacia y Francia en Estados Unidos, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución del volante, pieza clave por dinámica y despliegue.

Por ahora, la cautela manda. Aunque algunos reportes en Portugal sugirieron exámenes adicionales para descartar cirugía, la comunicación oficial mantiene el tratamiento no quirúrgico y un regreso condicionado a la evolución clínica. La expectativa es que Ríos pueda volver a aportar durante la temporada, como deslizó Mourinho, pero sin apresurar tiempos en una lesión que exige paciencia y control.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador