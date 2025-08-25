Colombia complicó a China en el Mundial de Vóley, pero perdió su segundo partido

Las jugadoras de Colombia en el partido contra China. Foto: Federación Internacional de Voleibol

Colombia volvió a dejarlo todo en la cancha, pero no le alcanzó para sorprender a China en la segunda fecha del Mundial de Voleibol femenino que se disputa en Chiang Mai, Tailandia.

El equipo nacional cayó 3-1 frente a una de las potencias históricas de este deporte, en un partido en el que logró quedarse con un set, pero terminó cediendo ante el poderío ofensivo y defensivo de las asiáticas.

Colombia compitió en los primeros sets

El compromiso arrancó con un dominio claro de China en el primer set, que se impuso 25-16.

Sin embargo, Colombia reaccionó con carácter y juego colectivo en el segundo parcial, donde aprovechó errores de las chinas y cerró con un 25-23 que les dio ilusión. Fue el momento más alto de las cafeteras en el Mundial, mostrando que podían competir contra una de las favoritas al título.

Tras ese golpe de autoridad, el conjunto asiático no dejó margen de duda. China ajustó su bloqueo y mejoró en la recepción, lo que se tradujo en dos sets contundentes: 25-14 y 25-16. La superioridad china quedó reflejada en sus 56 ataques y 12 bloqueos, frente a los 50 y 7 de las colombianas.

Colombia, eliminada

Con esta derrota, la segunda tras el debut frente a República Dominicana, la selección colombiana quedó eliminada en su segunda participación en una Copa Mundial.

El balance, más allá de los resultados, deja la enseñanza de haber competido frente a rivales de primer nivel, incluso ganándoles un set a las asiáticas, un hito que ratifica el crecimiento del voleibol femenino en el país.

Ahora, Colombia cerrará su participación el próximo miércoles frente a México a las 4:00 a.m. hora colombiana. Será un partido entre eliminados, ya que las mexicanas también perdieron sus dos primeros encuentros frente a China y Dominicana.

Para las colombianas será la oportunidad de despedirse con una victoria, la que sería la primera en la historia, y reafirmar que su nivel sigue en ascenso en la élite mundial.

