El futbolista portugués, hoy integrante del Al Nassr saudí, se impuso a otras temporadas históricas, entre ellas la de Lionel Messi en 2012, cuando el argentino estableció el récord de 91 goles en un año…

El Balón de Oro que Cristiano Ronaldo conquistó en 2008 fue elegido como el mejor de todos los tiempos en una votación popular organizada por France Football a través de plataformas digitales. El resultado del denominado BOAT (Ballon d’Or Of All Time) fue anunciado este miércoles, tras la participación de aficionados de todo el mundo.

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El Cristiano Ronaldo de 2008 se corona como el Balón de Oro de todos los tiempos

El futbolista portugués, hoy integrante del Al Nassr saudí, se impuso a otras temporadas históricas, entre ellas la de Lionel Messi en 2012, cuando el argentino estableció el récord de 91 goles en un año calendario. El podio lo completó el propio Cristiano por su versión de 2017, cuando conquistó LaLiga y la Liga de Campeones con el Real Madrid.

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El 2008 de Cristiano estuvo marcado por la conquista de la Community Shield, la Premier League, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes con el Manchester United, además de su primera victoria en el Balón de Oro. El portugués también ganó la Bota de Oro europea gracias a sus 31 goles en la liga inglesa, en una campaña en la que anotó 42 tantos sumando todas las competencias.

🚨| Cristiano Ronaldo’s 𝟮𝟬𝟬𝟴 was absolutely INSANE. 🤯🐐🇵🇹



He was on another level. 👑 pic.twitter.com/NqMlW8BwQ2 — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) October 28, 2026

El resultado no supuso una sorpresa, pues el delantero portugués ya dominaba ampliamente las preferencias de los aficionados desde las primeras semanas de votación. Según una actualización publicada el 20 de octubre, su Balón de Oro de 2008 concentraba el 75 % de los sufragios, muy por delante del 9 % correspondiente al Messi de 2012.

Sin embargo, el mecanismo de elección generó cuestionamientos sobre la representatividad del resultado, debido a que cada participación exigía un pago de un euro y los aficionados podían votar tantas veces como quisieran. France Football defendió el formato y aclaró que el BOAT era una consulta popular, no un nuevo trofeo oficial.

La selección tampoco incluía a todos los ganadores históricos del Balón de Oro, sino únicamente a diez futbolistas que habían conquistado el reconocimiento al menos dos veces. Cada una de sus ediciones premiadas podía recibir votos por separado, lo que permitió que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ocuparan varias posiciones en la clasificación final.

Cristiano Ronaldo durante un partido de la Liga de Naciones de la UEFA en Lisboa, el 24 de septiembre 2026. Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES

Además de ambos protagonistas, la lista de candidatos incluía a Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário, Alfredo Di Stéfano, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge. Entre los diez aspirantes reunían 32 Balones de Oro, aunque sus distintas conquistas competían individualmente en una votación que buscaba destacar la temporada más recordada por los aficionados.

El anuncio llegó dos días después de la celebración en Londres de la edición número 70 del Balón de Oro, en la que Harry Kane recibió por primera vez el máximo reconocimiento masculino. El BOAT no constituyó un trofeo adicional de la gala, que también distinguió a Lamine Yamal con el Kopa y a Unai Simón con el Yashin, entre otros galardones.

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