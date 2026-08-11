El deporte colombiano también sufre las consecuencias del terremoto: hay varios casos

El estadio Pascual Guerrero sufrió afectaciones durante el terremoto del 10 de agosto. Foto: Vía X

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El terremoto que sacudió a Colombia no solo ha dejado una profunda tragedia humana y enormes daños materiales en diferentes regiones del país. El deporte nacional también ha empezado a dimensionar las consecuencias del movimiento sísmico: deportistas lesionados, viviendas afectadas, escenarios con daños y un calendario deportivo que ha tenido que modificarse en medio de la emergencia.

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La situación, además, abrió un debate alrededor de las competencias que estaban en marcha. La Vuelta a Colombia decidió mantener su recorrido pese a la tragedia y ha continuado disputando sus etapas, una determinación que ha generado críticas y cuestionamientos. La discusión contrasta con lo sucedido en otras disciplinas que optaron por detener sus actividades mientras el país enfrenta la emergencia.

El fútbol profesional colombiano, por ejemplo, suspendió su programación durante toda la semana. La decisión respondió tanto a un gesto de solidaridad con las víctimas como a las dificultades logísticas provocadas por el terremoto. La emergencia trascendió incluso el calendario local: los partidos internacionales de Conmebol que debían disputarse esta semana en Colombia también fueron aplazados.

Otros organismos deportivos comenzaron a tomar medidas similares. El Comité Olímpico Colombiano alertó sobre aplazamientos en algunas de sus actividades programadas, mientras que la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas anunció la suspensión de uno de sus controles selectivos. Según el comunicado de la Federación, ante la emergencia en Santiago de Cali y el cierre hasta nuevo aviso de las Unidades de Alto Rendimiento, quedó aplazado el chequeo para el Panamericano Juvenil y el Mundial de Mayores que inicialmente estaba previsto para el 14 de agosto. La nueva fecha será anunciada posteriormente.

Pero las consecuencias van mucho más allá del calendario. Ronaldo Pájaro, volante del Deportivo Cali, sufrió una fractura durante el terremoto y deberá ser operado del codo. El futbolista se convirtió así en uno de los casos conocidos de deportistas que resultaron lesionados directamente en medio de la emergencia.

También se conocieron los casos de Jessica Bermeo y Ana Fisgativa, quienes mostraron a través de videos los daños parciales que sufrieron sus viviendas en Cali. Las imágenes permitieron observar las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico y evidenciaron cómo la tragedia también alcanzó directamente a integrantes del deporte colombiano y a sus familias.

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Una situación similar vivió Jefry Zapata, de Once Caldas, quien publicó imágenes de las serias afectaciones que sufrió su vivienda. En Deportivo Pereira también se conoció que varios integrantes del plantel resultaron afectados por el terremoto, aunque hasta el momento no se han reportado consecuencias graves entre los miembros del equipo.

Deportivo Pasto, por su parte, informó sobre la situación de Carlos Daniel Hidalgo, integrante del cuerpo técnico de sus divisiones menores. “El Club Profesional Deportivo Pasto expresa su solidaridad y acompañamiento a Carlos Daniel Hidalgo”, señaló la institución. El entrenador recibió atención médica, se encuentra fuera de peligro y regresaba a la capital nariñense junto con la delegación sub-17 que estaba en Cali.

La infraestructura deportiva tampoco salió completamente indemne. Entre los escenarios que presentaron afectaciones aparece el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde se reportaron problemas en algunos sectores de su fachada. Las revisiones de escenarios y las dificultades de movilidad y operación se suman así a las razones por las que diferentes organizaciones han tenido que replantear su programación.

En medio de una tragedia que continúa dejando víctimas y daños en diferentes lugares del país, el deporte colombiano se enfrenta ahora a una realidad que excede cualquier resultado o competencia. Mientras algunas organizaciones decidieron detenerse y varios deportistas han mostrado solidaridad con los damnificados, otras competencias han continuado, como la Vuelta a Colombia. Una diferencia de decisiones que ha instalado una discusión inevitable: cuál debe ser el lugar del deporte cuando el país todavía intenta dimensionar y superar una emergencia de esta magnitud.

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