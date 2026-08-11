Jhon Arias movilizó ayuda para Quibdó tras el terremoto: insumos, médicos y rescatistas

Jhon Arias ayuda a su tierra, Chocó. Foto: Agencia EFE

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Jhon Arias convirtió su solidaridad en acciones concretas. El futbolista colombiano, nacido en Quibdó, y su esposa, Alejandra Ayala, organizaron el envío de un avión con profesionales de la salud, rescatistas e insumos médicos para apoyar a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia y dejó al Chocó entre las regiones más afectadas.

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La aeronave aterrizó en Quibdó con los primeros elementos gestionados por Arias y su esposa para atender la emergencia. La ayuda incluye personal capacitado para sumarse a las labores que se adelantan en territorio chocoano, además de suministros necesarios para atender a los damnificados.

La iniciativa no terminará con este primer viaje. Según la información divulgada sobre la campaña, ya está programado un segundo vuelo para la mañana siguiente, también organizado por el futbolista colombiano, con el objetivo de continuar llevando ayuda a una región que afronta las consecuencias de la tragedia.

Arias y Ayala también habilitaron cuentas bancarias en Colombia y Brasil para recibir donaciones. La intención es ampliar el alcance de la campaña y permitir que más personas puedan aportar recursos para las comunidades damnificadas tanto en el Chocó como en otras zonas afectadas por el terremoto.

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El futbolista, que nunca ha escondido el vínculo que mantiene con su tierra natal, aprovechó además para enviar un mensaje en medio de la emergencia. “Como país y como región cuando estamos unidos somos capaces de salir adelante a pesar de las adversidades”, aseguró Arias al hacer un llamado para respaldar a quienes lo perdieron todo.

La respuesta del jugador adquiere un significado especial precisamente por su historia. Arias es oriundo de Quibdó y, ante una de las emergencias más difíciles que ha vivido su región, decidió movilizar recursos para contribuir directamente con las labores de atención.

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Así, mientras continúan las labores de rescate y asistencia después del terremoto, Jhon Arias y Alejandra Ayala se sumaron a la cadena de solidaridad con el Chocó. Más allá de los mensajes de apoyo, la pareja consiguió llevar médicos, rescatistas e insumos hasta Quibdó y prepara un nuevo envío para seguir acompañando a su gente.

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