El minuto de silencio de la Vuelta a Colombia, que no para la carrera a pesar del terremoto

Los líderes de la carrera, en el minuto de silencio antes de la partida de la cuarta etapa de la carrera. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

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La Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 sigue adelante en medio de una de las mayores tragedias que ha vivido el país en los últimos años. El terremoto que sacudió a Colombia ya deja más de 200 personas fallecidas, además de desaparecidos, daños en infraestructura y comunidades enteras intentando dimensionar sus pérdidas. El presidente Abelardo de la Espriella declarará el estado de emergencia económica mientras los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda y atención a los damnificados.

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Las fuertes críticas a la Vuelta a Colombia por seguir en medio de la tragedia

La carrera, sin embargo, no se detuvo ni siquiera el día del terremoto. La tercera etapa, entre Garzón y Neiva, comenzó después de que la propia caravana sintiera el fuerte movimiento de tierra y terminó disputándose en su totalidad.

La Federación Colombiana de Ciclismo explicó posteriormente que los problemas de comunicación impidieron conocer inmediatamente la verdadera dimensión de la emergencia. Cuando la organización llegó a Neiva, sostuvo, pudo obtener información más completa sobre lo que estaba sucediendo en diferentes regiones.

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No obstante, este martes, mientras aumentaba el número de víctimas, la competencia volvió a ponerse en marcha. Antes de la salida de la cuarta etapa se realizó un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos, pero posteriormente los ciclistas tomaron la partida para afrontar los 196,9 kilómetros previstos entre Neiva e Ibagué.

Precisamente, la capital del Tolima figura entre las ciudades afectadas por el terremoto, situación que ha alimentado los cuestionamientos sobre la conveniencia de mantener el evento.

La Federación Colombiana de Ciclismo asegura que hay garantías

Las críticas no se concentran únicamente en la decisión de continuar una competencia deportiva mientras el país atraviesa una tragedia. También existe preocupación por un asunto logístico: las carreteras que utilizará la Vuelta durante los próximos días podrían convertirse en corredores importantes para movilizar organismos de emergencia, ambulancias, personal médico, rescatistas y suministros hacia algunas de las regiones afectadas.

La periodista Lina Bonilla planteó ese interrogante en X. “La Vuelta a Colombia continúa su recorrido y en los próximos días entrará precisamente en zonas del Eje Cafetero y Antioquia, incluyendo corredores que podrían ser estratégicos para la movilidad terrestre”, escribió. Bonilla aclaró que esto no significa que la competencia esté bloqueando actualmente las ayudas, pero advirtió que, con aeropuertos afectados y una mayor presión sobre las carreteras, los cierres temporales propios de la carrera podrían provocar retrasos o cuellos de botella.

La preocupación aumenta al revisar el recorrido de las próximas jornadas. Después de llegar este martes a Ibagué, la quinta etapa está programada entre esa ciudad y el Alto El Sifón, pasando por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo. Posteriormente, la sexta fracción debe comenzar en Manizales y dirigirse hacia Jericó, atravesando La Manuela, Irra, La Felisa y La Pintada. Caldas aparece entre las regiones más golpeadas por el terremoto y es justamente allí donde la carrera tiene previsto internarse.

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“El punto más sensible será cuando la carrera llegue a Manizales y avance hacia La Pintada y Antioquia”, señaló Bonilla, quien considera fundamental la coordinación entre las autoridades de tránsito, los organizadores y los organismos de socorro. Su cuestionamiento no pasa necesariamente por cancelar la Vuelta, sino por garantizar que la competencia no interfiera con la respuesta a la tragedia: “La pregunta, entonces, no es si la Vuelta debe detenerse, sino si las autoridades ya tienen garantizado un corredor de movilidad para la atención de la emergencia”.

La Federación Colombiana de Ciclismo, por su parte, aseguró que existen las condiciones para continuar. Tras evaluar el recorrido de la cuarta etapa y revisar el estado de las vías, determinó que la jornada entre Neiva e Ibagué “puede desarrollarse con normalidad”. Según explicó, la organización ha mantenido comunicación con autoridades locales, organismos de tránsito y otras entidades para verificar las condiciones de seguridad antes del paso de la caravana.

Eso no significa que todo el recorrido restante esté confirmado sin posibilidad de modificaciones. La Federación aseguró que cada etapa está siendo evaluada permanentemente y que, “en caso de que las condiciones de seguridad, movilidad o infraestructura” lo hagan necesario, podrán modificarse o cambiarse los trayectos.

La entidad también expresó solidaridad con los afectados y señaló que estudia alternativas para que la caravana pueda sumarse a las campañas de ayuda para los damnificados.

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La Vuelta, por ahora, continúa contra viento y marea, pero la discusión está lejos de terminar. Mientras crece el número de fallecidos y Colombia concentra esfuerzos en encontrar desaparecidos y atender a las poblaciones golpeadas, el pelotón avanza hacia zonas que también sufrieron las consecuencias del terremoto. La Federación sostiene que existe coordinación suficiente para mantener la competencia; sus críticos piden que ninguna carrera, por importante que sea, interfiera con la emergencia. Y con el Eje Cafetero en el horizonte inmediato, las próximas horas serán determinantes para saber hasta dónde podrá llegar la Vuelta a Colombia 2026.

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