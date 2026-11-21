Al Fla le bastaba un empate para sentenciar el campeonato, pues llegaba con seis puntos de ventaja sobre Palmeiras, su único perseguidor. Aunque todavía quedaban dos fechas por disputar, una igualdad dejaba la diferencia…

Flamengo se consagró este sábado campeón del Brasileirão 2026 tras empatar 1-1 con Palmeiras en el Nubank Parque de São Paulo, por la fecha 36 del campeonato. El equipo de Río de Janeiro, uno de los más populares de Sudamérica, conquistó su noveno título de liga y celebró el bicampeonato consecutivo en territorio rival.

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Al Fla le bastaba un empate para sentenciar el campeonato, pues llegaba con seis puntos de ventaja sobre Palmeiras, su único perseguidor. Aunque todavía quedaban dos fechas por disputar, una igualdad dejaba la diferencia intacta y hacía imposible la remontada del Verdão, debido a uno de los criterios de desempate del torneo cuando hay igualdad de puntos: la cantidad de victorias.

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Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, afrontó el compromiso con una doble responsabilidad. Además de necesitar una victoria para mantener vivas las esperanzas de conquistar el Brasileirão, debía administrar las cargas de sus futbolistas pensando en la final de la Copa Libertadores del próximo fin de semana, contra Estudiantes de La Plata. Por eso implementó algunas variantes en su alineación.

Gol do Palmeiras! Arias abre o placar diante do Flamengo! pic.twitter.com/qC0I1d62JW — ge (@geglobo) November 21, 2026

La iniciativa fue del conjunto local, que apenas a los 12 minutos encontró la ventaja. El argentino Agustín Giay envió un centro desde la derecha que encontró bien ubicado a Jhon Arias. El atacante chocoano conectó un cabezazo para abrir el marcador y llegar a siete anotaciones en la presente edición del Brasileirão.

Ya en el complemento, Leonardo Jardim movió las fichas del Flamengo para buscar la igualdad. Entre los jugadores que ingresaron estuvo el colombiano Jorge Carrascal, mundialista con la selección de Colombia en Norteamérica 2026. También entró Bruno Henrique, quien terminaría siendo determinante para cambiar el rumbo del compromiso y acercar al conjunto carioca a la consagración.

Precisamente, cuando faltaban 15 minutos para el final del tiempo reglamentario, Bruno Henrique apareció en la frontal del área para filtrar una pelota que encontró a Samuel Lino. El extremo brasileño, que llegaba desde el sector izquierdo, aprovechó la asistencia y definió para establecer el 1-1 definitivo, un resultado que desató la celebración del Flamengo.

Palmeiras intentó recuperar la ventaja durante los últimos minutos, consciente de que no solamente estaba dejando escapar sus posibilidades de conquistar el campeonato, sino que también permitiría que uno de sus grandes rivales celebrara en su estadio. Sin embargo, pese a la insistencia del conjunto paulista, el marcador no volvió a moverse y el Fla aseguró el título.

Esta fue también una nueva consagración colectiva para Jorge Carrascal, quien llegó al Flamengo en agosto de 2025 y ya suma seis títulos con el conjunto carioca. En su palmarés aparecen dos Brasileirãos (2025 y 2026), una Copa Libertadores (2025), un Campeonato Carioca (2026), además del Derbi de las Américas y la Copa Challenger de la FIFA, ambos conquistados en 2025.

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