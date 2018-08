La pelea por la medalla de oro será este miércoles a las 7:15 pm

El soldado boxeador que va por el oro en los Juegos Centroamericanos

-Redacción Deportes

Jhon Wílmer Martínez es soldado y, al tiempo, es boxeador profesional. Su historia comienza en Montería (Córdoba), donde nació el 17 de agosto de 1991. Creció en Barranquilla, en el barrio La Luz. De sus 26 años, 13 ha pasado en el ring practicando sin parar el deporte en el que buscará una medalla de oro para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en Barranquilla: el boxeo.

A Jhon Wílmer, desde pequeño, le gustó la pelea. Comenzó en esta disciplina y se destacó de inmediato al ser campeón en varios torneos que se organizaban en su barrio. En medio de la arena, algunos rings improvisados y bajo el calor barranquillero aprendió a dar sus primeros golpes. Con el tiempo y tras entender que el boxeo realmente le apasionaba, Wilmer Martínez ingresó al Club de Boxeo La Luz de la Esperanza.

Fue en 2010, durante el Campeonato Nacional de Mayores, cuando fue contactado por integrantes del Ejército, quienes vieron en el joven de 19 años un talento que podría explotarse. Un año después, se enlistó y tras los tres meses de entrenamiento requeridos, entró a la Liga de Boxeo de la Brigada narcotráfico del Ejército de las Fuerzas Militares.

“Fue el sargento segundo Martínez que en esa época era cabo primero. Ellos me dijeron que me podía vincular al Ejército y desde allá podía seguir entrenando. A mí me quedó sonando mucho la propuesta y al siguiente año decidí vincularme. Fue una gran oportunidad porque además de estar en las Fuerzas Militares, recibía un salario y entrenaba como parte de la liga", le dijo a Jhon Wílmer a El Espectador.

Hoy, Martínez hace parte de la Brigada XI en Montería (Córdoba). Y con casi 13 años de experiencia ya hizo parte de la selección de Colombia de boxeo en la serie mundial, participó en un torneo Panamericano continental y ocupó el tercer lugar en los Juegos Bolivarianos. Como representante de la liga de las Fuerzas Militares, ha ganado el reconocimiento a mejor deportista y ha sido cinco veces campeón Nacional.

Ahora Wílmer se prepara para debutar en la final de su categoría ante el guatemalteco Juan Reyes. "Uno siente emoción y nervios, pero apenas piso el ring y escucho el sonido de la campana se me olvida todo y solo tengo ganas de triunfar", señaló. Sin duda alguna, ya no es el mismo joven al que solo le gustaba pelear. Con el tiempo, el esfuerzo y el entrenamiento diario se convirtió en el soldado boxeador que ahora va tras el oro.