España goleó a Gerogia y quedó a un paso del Mundial, ¿qué le falta para clasificar?

La Roja, vigente campeona de Europa, se impuso con un contundente 4-0 en Tiflis y ahora es solo cuestión de tiempo que selle su boleto rumbo a la máxima cita.

Daniel Bello
15 de noviembre de 2025 - 08:38 p. m.
Los jugadores de España celebran uno de los goles con los que vencieron 4-0 a Georgia en las eliminatorias europeas.
Foto: EFE - DAVID MDZINARISHVILI
La selección de España ganó, gustó y goleó este sábado a Georgia en la penúltima fecha de las eliminatorias europeas. La cita fue en el Estadio Boris Paichadze, donde un doblete Mikel Oyarzábal, más otros tantos de Martín Zubimendi y Ferrán Torres, le dieron la victoria a La Roja (4-0).

Con este resultado los ibéricos quedaron a un paso de sellar su boleto rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De hecho, el único criterio que separa al seleccionado español de la clasificación mundialista es un mero tecnicismo.

Los dirigidos por Luis de la Fuente podían clasificarse este mismo sábado, pero necesitaban que Turquía no lo hiciera ante Bulgaria en condición de local. Sin embargo, Hakan Çalhanoğlu y un autogol de Atanas Chernev decretaron que los tres puntos se quedaban en Estambul (2-0).

Esa serie de resultados dejaron a España, en lo más alto del Grupo E de las eliminatorias europeas, con puntaje perfecto. Turquía, cómodo en la segunda posición, se mantuvo a tres puntos de La Roja. El martes que viene ambos seleccionados se enfrentarán para cerrar el fixture.

El onceno turco, dirigido por el italiano Vincenzo Montella, en caso de ganar el próximo 18 de noviembre , alcanzaría al cuadro español en puntos, pero hay otro criterio que dificulta sus aspiraciones de lograr su boleto directo rumbo al Mundial del año entrante: la diferencia de gol.

España registra +19 en esa estadística, cifra que contrasta con el +5 de Turquía. Ese contexto indica que los turcos no solo tendrían que ganar en territorio español, sino que también deberían hacerlo por más de ocho goles de diferencia.

En ese orden de ideas, el partido del próximo martes en La Cartuja de Sevilla no supone un riesgo para el vigente campeón europeo en términos de sellar su boleto mundialista, aunque sí supone un reto interesante, pues el turco es un equipo en ascenso.

