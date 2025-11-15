Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia

Colombia vs. Croacia: el amistoso de lujo que podría confirmarse tras el sorteo del Mundial

El técnico de Croacia reveló que quiere enfrentar a la tricolor en Nueva York. El duelo depende de que ambas selecciones no queden en el mismo grupo del Mundial 2026.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
15 de noviembre de 2025 - 05:51 p. m.
Luka Modric de Croacia celebra el gol del 1-0 durante el partido de fútbol del grupo B de la UEFA EURO 2024 entre Croacia e Italia, en Leipzig, Alemania, el 24 de junio de 2024.
Foto: EFE - FILIP SINGER
A medida que se acerca el Mundial de 2026, las selecciones nacionales ya empiezan a mover su agenda y a elegir con quién quieren medirse antes de viajar a Norteamérica. En ese plan apareció una noticia llamativa: Croacia tiene en la mira a Colombia para un amistoso de preparación en marzo.

El equipo europeo, uno de los más consistentes de la última década —finalista en Rusia 2018 y tercero en Catar 2022— selló este jueves su clasificación y, apenas lo hizo, su técnico Zlatko Dalić abrió la puerta al posible enfrentamiento. China también era una opción para los croatas.

“El plan es jugar contra las selecciones de Brasil y Colombia, en Orlando y Nueva York. Si nos toca Brasil en el grupo, probablemente no jugaremos un amistoso contra ellos. Pero espero que sean Brasil y Colombia”, mencionó.

“Me gustaría jugar partidos amistosos de alto nivel para poder ver en qué nivel estamos y saber qué debemos mejorar”, agregó.

A espera del sorteo

El amistoso dependería de una sola cosa: el sorteo mundialista del 5 de diciembre. Si Colombia y Croacia no quedan en el mismo grupo —algo muy probable, porque ambos caerían en el Bombo 2— el partido queda habilitado.

Si coinciden en la misma zona, se cancela. Si no, va para adelante.

Un duelo inédito

Colombia y Croacia jamás se han enfrentado. Sería un choque completamente nuevo, muy atractivo para medir nivel, ritmo y funcionamiento antes de la Copa del Mundo.

La FIFA tiene dos ventanas pensadas para los amistosos antes del Mundial:

  • 23 al 31 de marzo de 2025
  • 1 al 9 de junio de 2025

Colombia, enfocada en Nueva Zelanda y Australia

Luego de los amistosos contra México (4-0) y Canadá (0-0), el equipo de Néstor Lorenzo tendrá dos nuevas pruebas:

  • Colombia vs. Nueva Zelanda – sábado, Fort Lauderdale (7:00 p.m.)
  • Colombia vs. Australia – martes, Nueva Jersey (8:00 p.m.)

Ambos encuentros van por Gol Caracol con el minuto a minuto por El Espectador.

