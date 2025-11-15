Logo El Espectador
Escándalo en el Mundial Sub-17: apareció el video de la pelea entre Colombia y Francia

La transmisión oficial ocultó la escena, pero nuevas imágenes muestran cómo empezó la pelea y por qué tuvieron que intervenir familiares de los jugadores.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
15 de noviembre de 2025 - 07:26 p. m.
Santiago Londoño, jugador de Colombia, en acción en el Mundial Sub-17.
Foto: FCF
El Mundial Sub-17 terminó pronto para Colombia. La derrota 2-0 contra Francia en los dieciseisavos acabó con el sueño de avanzar, pero también dejó una escena que nadie había visto en televisión: una pelea que estalló al finalizar el partido y cuya magnitud solo se conoció horas después.

El pitazo final desencadenó reclamos, empujones y un nuevo capítulo de frustración para la tricolor: Santiago Londoño, expulsado al 90+8, volvió al campo a encarar a un rival. A partir de ahí, la situación se desbordó.

La transmisión oficial cortó la escena, así que no fue claro qué había sucedido hasta que apareció un video.

El periodista francés Loïc Tanzi publicó las imágenes que documentan el incidente. Allí se ve cómo varios jugadores colombianos corren hacia un futbolista francés para reclamarle, lo que provoca un tumulto inmediato.

Lo inesperado vino después: familiares de los jugadores de Francia ingresaron para frenar la pelea.

“Un vídeo de lo ocurrido ayer tras el partido de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 contra Colombia. Las familias de los jugadores no saltaron al campo para atacar a los colombianos, sino para defender a los franceses”, escribió Tanzi al compartir la grabación.

La situación escaló tanto que parte del grupo terminó corriendo hacia el sector donde se disputaba el partido de Argentina contra México, en una escena que por poco deriva en una invasión accidental a otra cancha.

A la espera de un pronunciamiento

De momento, ni FIFA ni las federaciones involucradas han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Se espera que en las próximas horas haya claridad sobre posibles sanciones.

Colombia cerró su Mundial con una victoria ante Corea del Norte por 2-0, empates frente a Alemania por 1-1 y El Salvador por 0-0, y la caída ante Francia por 2-0. Un rendimiento competitivo, pero todavía lejos de las grandes campañas del país en la categoría, como los cuartos de final de Finlandia 2003 y Nigeria 2009.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

