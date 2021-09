A falta de un partido de la fecha 11, así va la Liga BetPlay

Partidazo en Montería. Millonarios y Jaguares se enfrentaron en la tarde de este domingo en el estadio Jaraguay y dieron un buen espectáculo. Aunque los azules empezaron ganando, el calor y una serie de fallas y distracciones en la defensa fueron determinantes para que los dirigidos por Alberto Gamero cayeran luego de siete fechas. Yulián Anchico, Sebastián Salazar y Michael Balanta, tres ex Santa Fe, aguaron la fiesta de los visitantes y pusieron a celebrar a su gente en Montería con una victoria final de 4-3. Jaguares, que terminó con uno menos, quedó en el octavo lugar, desplazando a Pereira, con 17 unidades, y Millonarios se mantuvo en el segundo lugar, que igual se quedaría en esa casilla tras el empate de Tolima contra Patriotas en el inicio de la jornada dominical, con 22 puntos.

Puede leer: Millonarios perdió en Montería ante Jaguares

La fecha once se abrió el pasado viernes con la victoria de Cali frente a Pereira por 2-1 y el empate a un gol entre Once Caldas y Alianza Petrolera. Los azucareros no ganaban por Liga desde la sexta jornada, cuando derrotaron 3-2 al conjunto de Barrancabermeja. Si bien el verde del Valle del Cauca obtuvo su pase a la semifinal de la Copa BetPlay frente a América, por el torneo de primera división, los dirigidos por Rafael Dudamel estaban en deuda. El primer triunfo para el entrenador venezolano con su equipo en el campeonato y una suma de trece unidades, que lo deja en la casilla quince y a dos puntos de Jaguares..

La jornada del sábado empezó con la victoria de Santa Fe sobre Envigado por 3-1. Los dirigidos por Grigori Méndez empiezan a salir de la crisis de resultados y suman su segunda victoria consecutiva, pues en la fecha diez derrotaron a Pasto.

Le puede interesar: Catar, protagonista en el nuevo orden del fútbol mundial

El cuadro cardenal, que contó con el ingreso y debut de Carlos la Roca Sánchez al minuto 69 en la Liga BetPlay, ganó y gustó en un partido donde Alexánder Mejía y Juan Pedroza fueron de los jugadores más destacados, no solo por sus participaciones en los goles, sino por la seguridad y fluidez que le dieron al león en la posesión del balón y el control del juego,

Con este triunfo, Santa Fe llegó a trece puntos y se ubica en la casilla catorce, mientras que Envigado, que ha tenido una buena campaña, quedó quinto, con 18 unidades.

Júnior, por su parte, logró una victoria en condición de visitante frente a Águilas Doradas en un partido donde ambos peleaban su estancia en los ocho primeros. El conjunto tiburón, que obtuvo su segunda victoria consecutiva, llegó a 17 puntos y se mantiene sexto en la tabla de posiciones, mientras que el cuadro antioqueño se quedó en el puesto trece con trece unidades.

Le recomendamos: Falcao volvió a convertir con el Rayo Vallecano, que ganó

Las sorpresas del sábado estuvieron con el empate entre Nacional y Pasto a un gol en el Atanasio Girardot y la derrota de América visitando a Bucaramanga. Los verdolagas, que igual permanecen invictos y líderes solitarios del campeonato, con 29 unidades, no pudieron vencer a los dirigidos por Flabio Torres. Jefferson Duque, uno de los goleadores del campeonato, anotó para el cuadro local, mientras que Kevin Rendón lo hizo para los visitantes.

Por su parte, América cayó 2-1 frente a Bucaramanga en otro compromiso que definía la permanencia de alguno de los dos dentro de los ocho primeros. El equipo de Juan Carlos Osorio no encuentra su mejor versión y sumó su segunda derrota consecutiva, quedándose así con catorce puntos en la casilla once, mientras que el cuadro leopardo logró ubicarse octavo, con 17 puntos, los mismos que Jaguares y Júnior. Finalmente, Deportes Quindío le ganó 1-0 al Medellín y, también con 17 unidades, se metió entre los ocho.