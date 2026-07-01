Acolfutpro estrena nuevo director ejecutivo tras la salida de Carlos González Puche

Carlos González Puche, exfutbolista, abogado y directivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). Foto: Cristian Garavito

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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) anunció este martes 30 de junio de 2026 a Luis Alberto García como su nuevo director ejecutivo, en remplazo de Carlos González Puche, quien llevaba más de dos décadas al servicio de la organización y ahora da un paso al costado.

“ACOLFUTPRO agradece la gestión del señor Carlos González Puche tras culminar su etapa laboral por pensión de vejez. Este logro representa el cierre de un ciclo laboral ejemplar y el inicio de una nueva etapa de descanso y plenitud, un derecho conquistado conforme a la ley pensional en Colombia”.

Fue lo que publicó la entidad sindical por medio de un comunicado de prensa. Vale la pena destacar que González Puche fue uno de los fundadores de este gremio de futbolistas profesionales, además de ser parte fundamental en la consolidación de la organización como pieza clave del fútbol colombiano.

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“La organización sindical siempre profesará un profundo agradecimiento al doctor Puche, quien, tras más de 22 años de entrega incansable como director ejecutivo, fue pilar fundamental en la consolidación de este sindicato”.

Respecto al reemplazo de Carlos González Puche en Acolfutpro, García continuará con los procesos y la representación de los intereses de los futbolistas profesionales del país, la función principal de esta entidad.

“ACOLFUTPRO seguirá trabajando para garantizar la estabilidad de la gestión y el fortalecimiento de los objetivos trazados en beneficio de todos los futbolistas colombianos”, cerró el comunicado oficial de la organización.

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