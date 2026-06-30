Atlético Nacional oficializó a Lucas González como su nuevo director técnico

Lucas González en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 entre Universitario de Perú y Deportes Tolima en el estadio Monumental de Lima, Perú. Foto: EFE - Paolo Aguilar

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“Atlético Nacional anuncia el regreso de Lucas González Vélez, ahora como director técnico del equipo profesional. En 2021 ya fue parte del cuerpo técnico de las divisiones menores del club, donde dejó huella en procesos formativos que hoy se ven reflejados en jugadores del primer equipo”.

Publicó mediante un comunicado de prensa el equipo antioqueño este sábado 27 de junio de 2026. González llega en reemplazo de Diego Arias, quien asumió como director técnico en propiedad en enero de este año, pero ganó su primer y único título con el club en octubre de 2025 como DT interino.

Adicionalmente, Lucas González abandona Deportes Tolima tras un año de trabajo en el que jugó la final de la Liga Betplay 2025-II, aunque la perdió por goleada frente al Junior de Barranquilla. El mismo rival que provocó la destitución de Diego Arias, quien perdió la final de 2026-I con Nacional.

Entérese: Atlético Nacional se quedó sin técnico: Diego Arias despedido tras perder la final

Nuevo técnico de Atlético Nacional

Atlético Nacional también informó que su nuevo entrenador llega en compañía de Alexis Henríquez como asistente técnico. El exjugador es un referente histórico e ídolo verdolaga, quien ganó la Copa Libertadores de 2016.

Ambos han trabajado juntos en Águilas Doradas, América de Cali, Central Córdoba y Deportes Tolima. Sin embargo, aún no han logrado ningún título. Un objetivo más que obligatorio en su nueva etapa con Atlético Nacional.

El elenco paisa viene de perder la final de la Liga Betplay 2026-I luego de cabalgar la mayoría del campeonato. Sin embargo, falló en los dos partidos finales, con una derrota 3-0 en Barranquilla frente a Atlético Junior.

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