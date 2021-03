El técnico del Santa Fe femenino dio detalles sobre la preparación del equipo para la Copa Libertadores. Mañana debutará América, el sábado las cardenales.

Llegó el día. Hoy empieza la Copa Libertadores Femenina. En total serán 16 equipos los que estarán compitiendo hasta el 21 de marzo del presente año. América —que quedó ubicado en el grupo A junto a Corinthians (campeón de la más reciente edición), Nacional y Club Universitario de Deportes— debutará hoy contra este último. Las escarlatas, que fueron campeonas de Colombia en 2019 y subcampeonas en 2020, viajaron el pasado martes a Buenos Aires, donde se realizará el certamen, con veinte jugadoras y Andrés Usme, su entrenador.

Santa Fe, dos veces campeón del campeonato local, también viajó el martes a Argentina con el mismo número de futbolistas. Las albirrojas, que se reforzaron con Sara Córdoba (DIM); Johanis Muñoz (Júnior); Tatiana Ariza, María Morales y Sara Páez (Millonarios), no contarán con Ysaura Viso, su goleadora, por una lesión. Ariza, que es una de las referentes del fútbol femenino colombiano y fue figura con el cuadro azul el semestre pasado, dijo: “Nosotras empezamos como tal este año desde el 15 de enero. Ellas, al ser campeonas de liga, tuvieron vacaciones en diciembre, retomamos en enero y desde ahí no hemos parado. Han sido estos dos meses súper intensos. Entrenamientos muy, muy duros, muy largos. Hicimos una pretemporada de diez días en Huila, que también nos sumó demasiado para la preparación física y el funcionamiento del equipo que, la verdad, es bastante ofensivo y me gusta mucho”.

Albeiro Erazo, técnico de Santa Fe, habló antes de su partida al sur del continente sobre la preparación y las expectativas para la Copa Libertadores: “Tenemos un equipo competitivo, no solo lo queremos ser por ganar la liga, sino que lo exige un club tan grande de la categoría de Santa Fe. Es una obligación para nosotros y las jugadoras ganar un trofeo, darles títulos y alegrías a la hinchada y a la institución, porque tenemos todo, nos tratan como jugadores profesionales y, bueno, quizá vamos a perder en algún momento, vamos a tener que perder, es un juego (...) Lo único seguro que le podemos decir a la hinchada y a los directivos, sobre todo, es que vamos a darlo todo en la cancha y el día a día vamos a trabajar más para seguir creciendo”.

¿Cómo se acoplaron los refuerzos? ¿Tuvieron el tiempo necesario para entender la idea de juego?

Queríamos tener la confianza de poder ir a la Copa, no solo a participar, sino a ganarla. Con una base de jugadoras que vienen del año pasado de ser campeonas, creo que hemos hecho un bonito equipo, un gran grupo para pelear el título. Estoy contento porque se han acoplado de la mejor manera y son unas excelentes profesionales y excelentes personas que han llegado a sumar a esta familia tan grande que tiene Santa Fe.

No hay duda de que Santa Fe le ha apostado al fútbol femenino y son un ejemplo para las demás instituciones. ¿Qué opinión tiene sobre la relevancia que se le debe dar a este aspecto en el deporte?

No es un secreto que los directivos han hecho un esfuerzo grande por mantener un grupo fuerte, consolidado el año pasado y este año también. Ellos le apostaron y creyeron en nosotros, nos dieron la confianza, pero le dieron la confianza a un grupo de jugadoras que querían darle una alegría más a esta hinchada cardenal. Tanto así que mantuvieron los contratos en pandemia. No era fácil. Estuvimos trabajando todo el año y al final el resultado de ese esfuerzo tan grande que hicieron los directivos, las jugadoras y la hinchada por esperarnos se vio reflejado en el título de la liga. Llegar a la final dos equipos que mantuvieron el proceso, mantuvieron nómina, pagaron sueldos e hicieron un esfuerzo grande es de valorar. El mensaje de los directivos está claro: cuando se hacen procesos serios, como lo hace Santa Fe, como lo hacen el doctor Eduardo Méndez y el ingeniero Diego Perdomo, van a estar los resultados. Lógicamente que tiene unos costos, de dinero no sé, no me puedo meter en eso, ellos son los que gestionan y sí que lo han hecho de la mejor manera. Ahí están.

¿Cómo es la planeación para este año y, pese a las condiciones del torneo local, cómo les va a garantizar Santa Fe su estabilidad laboral?

Nosotros somos afortunados. Todo el equipo de Santa Fe femenino, ¿no? Porque nos han garantizado contrato a diez meses, once meses. El año pasado trabajamos todo el año. Este año tenemos contrato hasta después de octubre. Entonces somos bendecidos por eso, porque tenemos un trabajo, tenemos una institución que nos quiere, nos respalda. Eso es una alegría para todos nosotros. Pero sabemos que hay muy pocos equipos que hacen lo mismo, hay otros que no, entonces el saber que hay una liga tan corta pues nos da un poco de tristeza. Pero comprendemos que eso está empezando, llevamos cuatro años no más. Primero que todo, el fútbol femenino era un mito en Colombia o en la sociedad era un mito. Había mucho tabú con respecto a eso. En mi familia los hay, los hubo, porque la niña jugando fútbol no se veía bien y esto tiene que ir cambiando.

Este año tenemos tres objetivos bien claros. Primero es Copa Libertadores, que es el de corto plazo; luego viene la liga, que es el de mediano plazo, y queremos repetir título y para eso estamos trabajando también. Y si nosotros logramos ser campeones, que ojalá Dios quiera, de la Copa Libertadores inmediatamente nos da cupo para la que viene en septiembre. Esos son los objetivos este año, lo tenemos claro y a eso le estamos apostando.