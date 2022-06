Alberto Gamero: “Bajo ningún punto de vista esto puede llamarse fracaso”

El técnico Alberto Gamero lamentó la eliminación de Millonarios de la Liga BetPlay, pero dijo que no fue un fracaso. Foto: Millonarios FC

“Uno sueña con llegar a la final, pero solamente lo logran dos y esta vez no nos tocó. No puedo negar de que me queda la sensación de que en estos dos últimos partidos hicimos los méritos para ganar, pero en el fútbol hay que hacer un gol más que el oponente y no pudimos”, fue lo primero que dijo el técnico Alberto Gamero en la rueda de prensa posterior al partido que Millonarios empató 0-0 con Atlético Nacional en El Campín y que significó la eliminación del equipo embajador en la Liga BetPlay.

Visiblemente afectado, el estratega samario aseguró que “por entrega, fútbol y trabajo, estoy contento con lo que ha realizado el grupo, pero no feliz. Es duro quedar fuera, pero esos 48 puntos que hemos sumado y tenemos en el bolsillo de pronto nos van a servir más adelante en la reclasificación. Por eso vamos a ir a Bucaramanga a buscar la victoria, como lo hicimos todo el semestre en todos los estadios”.

Sobre la falta de gol de su equipo y la cantidad de opciones de genera pero no concreta, admitió que “respetando mucho a Nacional, que es un gran equipo, hoy tuvimos todo para irnos arriba, creamos entre 10 y 12 oportunidades de gol; contra Júnior fueron cinco o seis”.

Alberto Gamero valoró el proceso que lidera hace dos años y medio y advirtió que “bajo ningún punto de vista esto puede llamarse fracaso, porque lo intentamos. Todos estamos dolidos, queríamos llegar a la final y creíamos que teníamos con qué. Este equipo, con el 50% viniendo del fútbol base, representó bien a la institución. El plantel hoy es de Millonarios, antes no lo era”.

“les jugamos mano a mano a todos los rivales. De pronto nos superaron en Barranquilla, pero en el resto de partidos no nos superaron, ni de locales ni de visitantes. Vamos a hablar con los directivos para ver cómo nos reforzamos para el próximo torneo, porque mi sueño sigue siendo ser campeón con Millonarios, eso debe ser lo más grande. Si la hinchada me dice que fracasé y tengo que dar un paso al costado, me voy, pero solo hay una que sale campeón y no todos los demás son fracasados. La eliminación no puede borrar todo lo bueno que hicimos. Yo soy el más dolido, porque jo soy el que trabajo”, agregó el técnico, que tiene contrato con Millonarios hasta finales de 2023.

