Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
América de Cali

América de Cali anunció nueva sociedad con Reebok: ¿cómo será la nueva camiseta?

Tras varias temporadas con Le Coq Sportif, los diablos rojos ahora serán vestidos por una nueva marca.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
12 de enero de 2026 - 03:51 p. m.
América de Cali anunció su nueva sociedad con la marca Reebok.
América de Cali anunció su nueva sociedad con la marca Reebok.
Foto: América de Cali, vía Instragram
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

América de Cali anunció una nueva sociedad comercial con Reebok, poniendo fin a varios años de vínculo con Le Coq Sportif y marcando el regreso de la marca estadounidense al fútbol colombiano.

El acuerdo fue presentado a través de un comunicado oficial en el que se resaltó el valor simbólico de la camiseta y su conexión con la identidad del club, en una alianza que empezará a regir desde la temporada 2026.

Vínculos relacionados

Así se jugará la final de la Liga de Béisbol: Caimanes vs. Tigres, la definición del título
Johan Mojica vivió tensionante momento en España: fuerte discusión, hinchas lo increparon
Endrick volvió a ser feliz en Lyon: su primer en gol en Francia tras salir de Real Madrid

En el mensaje difundido por Reebok, la marca destacó el significado histórico y emocional del equipo escarlata: “América no se explica. Se siente. Es historia, es lucha, una pasión que no termina jamás. Desde el Valle para todo un país, la camiseta que representa al único pentacampeón y a quienes llevan a los diablos rojos en el corazón”.

El texto subraya que la unión busca rendir homenaje a la pasión de su hinchada y a la trayectoria del club.

La llegada de América se suma a la estrategia de regreso de Reebok al país, que ya había anunciado contratos para vestir a Independiente Medellín y a Once Caldas. La marca tuvo presencia en el fútbol colombiano entre 1998 y 2002, periodo en el que fue patrocinadora de la selección de Colombia en todas sus categorías.

Así está el panorama en Colombia: ¿quién viste a los clubes de la Liga BetPlay?

El panorama de las marcas que visten a los equipos de la Liga BetPlay quedó definido con el regreso de Reebok al fútbol colombiano.

La multinacional estadounidense asumió la indumentaria de América de Cali e Independiente Medellín, sumándose a Once Caldas, que ya había sido anunciado previamente. Con esto, Reebok se convierte en uno de los actores relevantes del mercado local, en una liga donde conviven marcas globales, regionales y nacionales.

Adidas mantiene una presencia dominante al vestir a Junior y Millonarios, mientras que Nike continúa como patrocinador de Atlético Nacional. Umbro aparece con Deportes Tolima e Internacional de Bogotá, Fila con Santa Fe y Lotto con Atlético Bucaramanga. En ese mismo bloque de marcas internacionales se suma Reebok, que ahora viste a tres clubes históricos del país, ampliando su huella tras años de ausencia en Colombia.

El resto del campeonato refleja una diversidad de marcas alternativas. Aerósport equipa a Águilas Doradas y Llaneros; Kimo a Fortaleza y Jaguares; Boman a Cúcuta y Pasto; Geus a Boyacá Chicó; Pin-Go a Alianza; Oto a Pereira, y Hillside a Deportivo Cali. El mapa evidencia un equilibrio entre grandes multinacionales y marcas emergentes, en un mercado cada vez más competitivo y fragmentado dentro del fútbol profesional colombiano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

América

Reebok

América Reebok

Camiseta América

América de Cali

Fútbol Colombiano

Liga Colombiana

Liga BetPlay

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.