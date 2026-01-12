Así se jugará la final de la Liga de Béisbol: Caimanes vs. Tigres, la definición del título

Tigres de Cartagena y Caimanes de Barranquilla fueron los dos mejores de la temporada regular. Foto: Tigres y Caimanes, vía X

La final de la Liga de Béisbol Profesional Colombiano ya está definida y enfrenta a los dos mejores equipos de la fase regular.

Caimanes de Barranquilla y Tigres de Cartagena disputarán el título en una serie al mejor de siete juegos, en un cruce que promete paridad, tensión y alto nivel competitivo.

Así será el calendario de la final: hora y dónde ver

El enfrentamiento llega respaldado por los números de la temporada regular, en la que ambos equipos se destacaron claramente sobre el resto. Caimanes terminó en la primera posición de la tabla, mientras que Tigres fue su escolta inmediato, confirmando que la final reúne a los dos clubes más sólidos del campeonato.

La serie comenzará en Barranquilla, en el Estadio Édgar Rentería, donde se disputarán los dos primeros juegos. El martes 13 se jugará el Juego 1 y el miércoles 14 el Juego 2, en un arranque que puede marcar el rumbo de la definición.

Luego de esos dos primeros encuentros, el jueves 15 de enero de 2026 será jornada de descanso, antes del traslado de la serie a Cartagena. Allí, el Estadio 11 de Noviembre acogerá los Juegos 3 y 4, programados para el viernes 16 y el sábado 17.

El quinto partido, de ser necesario, se disputará el domingo 18, también en Cartagena. Ese compromiso podría resultar decisivo, ya sea para definir anticipadamente al campeón o para estirar la serie hacia un cierre más largo y dramático.

Tras un nuevo día de descanso el lunes 19, la final regresará a Barranquilla para los Juegos 6 y 7, previstos para el martes 20 y el miércoles 21. Ambos encuentros están condicionados a que la serie lo requiera, pero representan el escenario ideal para una definición de alto impacto.

Caimanes sueña con la 15; Tigres, con la primera

En el plano deportivo, el cruce enfrenta experiencia contra ambición. Caimanes llega con el respaldo de una nómina acostumbrada a disputar finales y con un funcionamiento colectivo que se ha sostenido durante toda la temporada. Tigres, por su parte, ha mostrado regularidad y carácter competitivo, lo que lo llevó a consolidarse como un rival directo desde el inicio del torneo.

El peso de la historia también inclina la balanza. Caimanes buscará su título número 15, lo que reforzaría su condición de club más ganador del béisbol profesional colombiano. Además, viene de ser bicampeón y ha conquistado seis de los últimos diez torneos, incluidos cuatro de los últimos cinco.

Para Tigres de Cartagena, la final representa una oportunidad única. El equipo cartagenero intentará levantar su primer título de liga, un logro que marcaría un antes y un después en la historia de la franquicia y que le permitiría irrumpir definitivamente en el palmarés nacional.

Con la programación lista, dos plazas históricas como sedes y el antecedente de una fase regular muy cerrada, la final está servida. Todo apunta a una serie larga y disputada, en la que cada juego puede ser decisivo en la lucha por el campeonato.

