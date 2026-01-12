Johan Mojica vivió tensionante momento en España: fuerte discusión, hinchas lo increparon

Johan Mojica, jugador de la selección de Colombia, en el momento en el que fue interceptado por un hincha de Mallorca. Foto: Vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El domingo, tras una nueva derrota del RCD Mallorca (2-1 ante el Rayo Vallecano) —que hunde al equipo en el puesto 17 de LaLiga—, un grupo de hinchas esperó a los jugadores para mostrar su malestar a las puertas del Estadio Son Moix.

Fue en ese momento cuando el defensa colombiano Johan Mojica, al abordar su vehículo, se vio envuelto en un acalorado intercambio verbal con los aficionados, que reclamaban por la crítica situación deportiva del club.

¿Cómo fue el incidente entre Mojica y los hinchas de Mallorca?

Lo sucedido quedó captado en video y fue difundido en redes sociales. Al principio, el jugador colombiano está tratando de tener una conversación serena con los hinchas. Sin embargo, en un momento la discusión sube el tono y Mojica respondió de manera firme: “No me levantes la voz que tú no eres mi papá”.

La réplica, dirigida a un seguidor cuyo comportamiento fue calificado como hostil, generó una división inmediata entre la opinión pública: mientras algunos aficionados critican la reacción del jugador, otros defienden su derecho a ser tratado con respeto, destacando su profesionalismo y trayectoria.

Este episodio no hace más que reflejar la profunda crisis que atraviesa la entidad balear, sumida en una lucha directa por la permanencia.

Para Mojica, figura habitual con la selección de Colombia de cara al Mundial 2026, el altercado supone un foco de atención extradeportivo no deseado. Aunque tras el cruce inicial el lateral mostró una actitud más conciliadora con otros seguidores, el evento dejó al descubierto la creciente fractura entre la plantilla y una afición desesperada por un cambio de rumbo en los resultados.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador