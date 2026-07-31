América de Cali podría perder los puntos contra Inter Bogotá: esto dice la demanda

Aunque venció 0-2 a Internacional de Bogotá en su estreno de Liga BetPlay 2026-II, el conjunto escarlata quedó envuelto en una polémica tras una demanda por alineación indebida. Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

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La primera victoria de América de Cali en la Liga BetPlay 2026-II podría terminar trasladándose de la cancha a los despachos. Aunque el equipo dirigido por David González se impuso 0-2 sobre Internacional de Bogotá en el estadio El Campín, una demanda presentada por el conjunto capitalino abrió una controversia que ahora deberá ser analizada por las autoridades competentes.

El compromiso se resolvió con los goles de Tilman Palacios y Yeison Guzmán, pero el foco dejó de estar en el resultado deportivo tras conocerse la reclamación de Internacional de Bogotá por una presunta alineación indebida del lateral derecho Yhormar Hurtado Torres.

La demanda contra América

De acuerdo con la información revelada por César Augusto Londoño, Internacional de Bogotá presentó una demanda argumentando que Hurtado no podía disputar el encuentro al tratarse, según su interpretación, de su tercer club durante la presente temporada.

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El periodista explicó que el futbolista ya había actuado con Always Ready y Deportes Tolima, por lo que la situación estaría relacionada con lo establecido en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA.

Qué establece el reglamento de la FIFA

El artículo 5 del RETJ indica que un jugador puede estar inscrito en un máximo de tres clubes durante una misma temporada, aunque solo está habilitado para disputar partidos oficiales con dos de ellos.

No obstante, la misma norma contempla una excepción para aquellos casos en los que las temporadas de distintas asociaciones se superponen. En ese escenario, un futbolista puede ser elegible para disputar encuentros oficiales con un tercer club, siempre que haya cumplido sus obligaciones contractuales con las instituciones anteriores y se respeten las demás disposiciones reglamentarias relacionadas con los periodos de inscripción y la duración mínima de los contratos.

Ese apartado será uno de los aspectos centrales para determinar si la inscripción de Yhormar Hurtado se ajustó o no a la normativa vigente.

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El caso sigue en estudio

Por ahora, no existe una decisión oficial sobre la reclamación presentada por Internacional de Bogotá. La Dimayor continúa estudiando el caso y América de Cali aún no ha emitido un pronunciamiento público sobre la situación.

La sola presentación de la demanda no significa que se haya comprobado una infracción ni modifica, por el momento, los puntos obtenidos por el conjunto vallecaucano en su debut liguero. Será el proceso disciplinario el que determine si existió alguna irregularidad en la inscripción de Yhormar Hurtado y, en caso de comprobarse, cuáles serían las consecuencias deportivas derivadas del caso.

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