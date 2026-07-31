Crisis en la FIFA: renunció el principal asesor de Gianni Infantino

La salida de Carlos Cordeiro, uno de los hombres de mayor confianza de Gianni Infantino, supone un duro revés para la FIFA en medio de la controversia por la propuesta de vender participaciones del Mundial a inversionistas privados. Foto: EFE - MICHAEL REYNOLDS

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Otro gran golpe para el proyecto de Gianni Infantino llegó desde su propio círculo de confianza. La renuncia de Carlos Cordeiro, quien se desempeñaba como principal asesor del presidente de la FIFA, elevó la tensión alrededor de la propuesta de vender participaciones del Mundial a inversionistas privados, una iniciativa que ya había generado un fuerte rechazo en distintos sectores del fútbol internacional.

La salida de Cordeiro, confirmada tras una carta enviada directamente a Infantino, representa un nuevo episodio en la creciente confrontación que vive la FIFA con parte del entorno del fútbol mundial. La propuesta del máximo organismo ha provocado cuestionamientos y alimentado un clima de tensión que incluso ha derivado en posturas de rechazo por parte de la UEFA frente a algunas iniciativas impulsadas por la entidad.

Renuncia como protesta a la propuesta de la FIFA

De acuerdo con la información conocida, Cordeiro decidió abandonar su cargo como señal de protesta por los planes de Infantino de comercializar una participación en la Copa del Mundo con inversionistas privados.

En la carta enviada al presidente de la FIFA, el exdirigente estadounidense dejó clara su postura y aseguró que nunca hizo parte de esa iniciativa.

“No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA contempla vender una participación en la Copa del Mundo. Permítanme ser claro: no participé en esta propuesta y me opongo a ella inequívocamente. Esa propuesta es un mal negocio para el fútbol”, expresó.

Su salida se suma a las numerosas críticas que ha despertado el proyecto y representa un revés para Infantino en un momento especialmente sensible para su gestión.

Un hombre de máxima confianza de Infantino

Carlos Cordeiro era considerado uno de los colaboradores más cercanos del presidente de la FIFA. Antes de asumir ese rol había sido presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos y también desarrolló parte de su carrera profesional como banquero en Goldman Sachs.

Durante la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá fue uno de los principales funcionarios de la FIFA y acompañó a Infantino en múltiples actividades oficiales. Incluso participó junto al presidente del organismo en varias reuniones realizadas en la Casa Blanca con Donald Trump.

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Por ese recorrido y su cercanía con la dirigencia, su renuncia es interpretada como un duro golpe político para Infantino, quien buscará la reelección como presidente de la FIFA en marzo del próximo año.

Las razones de su decisión

En su comunicación, Cordeiro cuestionó la necesidad de vender una participación permanente del activo más importante del fútbol cuando, según expuso, la FIFA ya dispone de suficientes recursos financieros.

Entre los argumentos que expuso señaló que el organismo cuenta con capacidad económica para apoyar el desarrollo del deporte sin recurrir a ese tipo de operaciones.

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Además, advirtió que vender una participación del Mundial para recaudar 4.200 millones de dólares significaría hipotecar el futuro del fútbol sin una justificación convincente, insistiendo en que quienes construyeron el crecimiento comercial de la FIFA ya demostraron tener la experiencia necesaria para seguir impulsando el deporte.

Finalmente, explicó que la propuesta terminó convirtiéndose en un punto de quiebre para su continuidad dentro de la organización.

“La responsabilidad de la FIFA no es maximizar los beneficios comerciales a cualquier precio, sino proteger y fortalecer el fútbol para las generaciones futuras. Cuando esos principios entran en conflicto, el fútbol debe ser lo primero”, concluyó el ahora exasesor de Gianni Infantino.

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