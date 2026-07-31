Falleció Franco Baresi, leyenda de Milan y campeón del mundo con Italia

Franco Baresi, histórico capitán del Milan y campeón del mundo con Italia en 1982, falleció a los 66 años. Foto: EFE - Magni/Richiardi

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Franco Baresi, uno de los defensas más importantes de la historia y símbolo absoluto del AC Milan, falleció este viernes a los 66 años, después de varios días en estado crítico y de una larga lucha contra una enfermedad que había deteriorado progresivamente su salud.

Durante las últimas jornadas aumentó la preocupación por el estado del histórico capitán italiano. Incluso, el Milan tuvo que emitir un comunicado para desmentir versiones sobre su fallecimiento, aunque confirmó que atravesaba un momento delicado. Finalmente, el club anunció oficialmente la muerte de quien fuera uno de los mayores ídolos de su historia.

Un solo club para toda una carrera

Nacido el 8 de mayo de 1960 en Travagliato, Italia, Baresi construyó una trayectoria única con la camiseta rossonera. Formado en las divisiones inferiores del Milan, defendió esos colores durante dos décadas, entre 1977 y 1997, convirtiéndose en el gran referente del equipo y en su capitán durante una de las épocas más exitosas de la institución.

El exfutbolista falleció en la clínica Humanitas de Rozzano, en las afueras de Milán, tras una batalla que se extendió por cerca de un año, iniciada luego de la extirpación de un nódulo pulmonar. Su última aparición pública fue en febrero, cuando compartió con Beppe Bergomi el recorrido de la antorcha olímpica en San Siro, durante los actos relacionados con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Como vicepresidente honorario del Milan, su presencia junto al equipo se había reducido debido a su estado de salud.

El emotivo mensaje del Milan

Fue el propio club italiano el encargado de comunicar la noticia a través de un mensaje cargado de emoción.

“La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia”.

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La figura de Baresi quedó ligada para siempre al dorsal 6, número que el Milan decidió retirar tras su retiro en 1997 como reconocimiento a una carrera irrepetible.

Un legado lleno de títulos

Hablar de Franco Baresi es hablar de uno de los mejores defensores que ha dado el fútbol. Con el Milan disputó 719 partidos y conquistó un impresionante palmarés: seis títulos de Serie A, cuatro Supercopas de Italia, tres Ligas de Campeones, dos Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales.

Su influencia también fue determinante en la selección italiana. Disputó 81 encuentros internacionales y levantó la Copa del Mundo de España 1982, además de alcanzar el tercer lugar en Italia 1990 y el subcampeonato en Estados Unidos 1994.

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Precisamente, el Mundial de 1994 dejó una de las historias más recordadas de su carrera. Apenas 24 días después de sufrir una grave lesión de menisco, logró recuperarse a tiempo para disputar la final frente a Brasil en Pasadena. Aunque Italia perdió el título, la actuación defensiva de Baresi ante el poderoso ataque brasileño quedó como una de las más destacadas en la historia de las finales mundialistas.

Un referente que marcó una época

Baresi fue pieza fundamental en los históricos equipos dirigidos por Arrigo Sacchi y Fabio Capello, etapas en las que el Milan dominó el fútbol europeo. Su liderazgo, elegancia para defender, capacidad para salir jugando y fidelidad a un solo escudo lo convirtieron en un referente que trascendió generaciones.

Con su fallecimiento, el fútbol pierde a uno de sus grandes capitanes. Su nombre seguirá ligado para siempre a la historia del Milan, de la selección italiana y del deporte mundial.

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