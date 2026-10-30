América le dio vuelta al marcador contra Fortaleza y sigue firme en Liga BetPlay

El compromiso no fue sencillo para los dirigidos por David González. Durante la…

América de Cali tuvo que reaccionar para evitar una sorpresa en el Pascual Guerrero. El equipo vallecaucano comenzó perdiendo con Fortaleza, pero encontró la manera de darle vuelta al marcador y terminó imponiéndose 2-1 en el partido aplazado de la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II . Yeison Guzmán y Tilman Palacios fueron los encargados de firmar la remontada que le permitió al conjunto escarlata llegar a 34 puntos y recuperar parcialmente el primer puesto .

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El compromiso no fue sencillo para los dirigidos por David González. Durante la primera parte, ambos equipos tuvieron dificultades para generar peligro y el juego estuvo marcado por la imprecisión. Fortaleza consiguió el primer acercamiento con un remate de tiro libre de Yesid Díaz, mientras que América respondió con dos oportunidades claras.

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👹⚽ ¡Gol de América de Cali! ¡Yeison Guzmán puso el 1-1 contra Fortaleza!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/5PBWKJhqdR — Win Sports (@WinSportsTV) October 30, 2026

La primera llegó por intermedio de Yeison Guzmán, quien estuvo cerca de abrir el marcador, pero su disparo terminó estrellándose contra el palo. Después, el defensor Cristian Tovar inquietó al arquero visitante con un cabezazo que exigió su intervención.

La acción más polémica de esa etapa se presentó sobre el minuto 43. Tilman Palacios cayó cerca del borde del área y el árbitro señaló penalti. Sin embargo, tras la revisión del VAR, la decisión cambió: la infracción debía sancionarse con un tiro libre y no desde el punto blanco.

América reaccionó rápido y consiguió la remontada

El partido cambió en el segundo tiempo. Fortaleza encontró la ventaja al minuto 52, después de una buena acción individual de Jhonier Salas. El extremo encaró a Yani Quintero, consiguió superarlo y envió un centro al área. Tras varios rebotes, el balón quedó a disposición de Juan García, quien lo empujó al fondo de la red para poner el 0-1.

La respuesta de América fue inmediata. Apenas un minuto después, el equipo local aprovechó un error en la salida del arquero Williams Barlasina para construir una jugada por el costado izquierdo. El balón atravesó el área y llegó a los pies de Guzmán, quien superó al guardameta, encontró el espacio necesario y sacó un potente remate para establecer el 1-1.

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El empate impulsó al conjunto escarlata, que encontró mayores espacios para atacar y no tardó en completar la remontada. Al minuto 62, Jhon Murillo recuperó una pelota dentro del área y habilitó a Tilman Palacios, quien definió para poner el 2-1 y desatar la celebración en el Pascual Guerrero.

Fortaleza intentó reaccionar en los minutos finales y tuvo una oportunidad para rescatar un punto. Un centro desde la derecha terminó en un cabezazo de Teun Wilke, pero el remate se marchó ligeramente desviado. América logró conservar la ventaja y se quedó con los tres puntos.

América espera por Nacional y Santa Fe

Con esta victoria, América de Cali llegó a 34 puntos y se ubicó en la primera posición de la Liga BetPlay 2026-II, aunque su liderato es parcial, pues está pendiente el encuentro entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

El resultado le permite al equipo vallecaucano llegar con un impulso importante a su siguiente compromiso, que será frente a Millonarios en el estadio El Campín, en Bogotá.

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