América le remontó a Bucaramanga y avanzó a cuartos de la Copa BetPlay 2025: video

La victoria en el Pascual Guerrero le dio un respiro al escarlata, último en Liga y sin técnico tras la salida de Raimondi.

Redacción Deportes
04 de septiembre de 2025 - 12:57 a. m.
Andrés Mosquera celebra un gol con América de Cali.
Andrés Mosquera celebra un gol con América de Cali.
Foto: América de Cali
América hizo respetar su casa. El cuadro escarlata derrotó 2-0 a Atlético Bucaramanga (2-1 en el global), remontó la serie y se clasificó a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025.

El triunfo llega como un bálsamo para un equipo que vive horas bajas en la Liga BetPlay, en la que marcha último con apenas cinco puntos y sin técnico en propiedad, tras la salida del argentino Diego Gabriel Raimondi, despedido el lunes por los malos resultados en el segundo semestre.

En total, Raimondi dirigió 15 partidos —14 oficiales— con América: ganó cuatro (uno en Liga, uno en Copa Sudamericana y dos en Copa BetPlay), empató tres y perdió ocho, para un rendimiento del 33,3 %. Sus dirigidos anotaron 15 goles y recibieron 16.

El triunfo en la Copa BetPlay

Bajo la conducción interina de Alex Escobar, América salió decidido en el Pascual Guerrero. A los 11 minutos abrió el marcador gracias a un autogol de Bucaramanga tras un tiro de esquina. La presión continuó y antes del descanso Andrés Mosquera aprovechó un rebote de un disparo lejano para sentenciar el 2-0 que volteaba la serie.

En el segundo tiempo Bucaramanga intentó reaccionar, pero América se mostró sólido en defensa y sostuvo la ventaja hasta el final, pese a la expulsión de Josen Escobar al final del encuentro.

Con esta clasificación, América enfrentará en cuartos de final a Junior de Barranquilla, que eliminó a Atlético Cali en la ronda anterior.

En otros resultados, Millonarios cayó 1-0 en su visita a Envigado en el Polideportivo Sur por los octavos de la Copa BetPlay, serie que se definirá el martes 16 de septiembre a las 8:10 p.m. en El Campín.

Redacción Deportes

