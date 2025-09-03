No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Va al Mundial 2026? La FIFA ya inició el proceso de venta de boletas

Los precios iniciales de las entradas al Mundial 2026 van desde 60 dólares en fase de grupos hasta 6.710 en la final.

Redacción Deportes
03 de septiembre de 2025 - 11:43 p. m.
La FIFA iniciará este mes un proceso de venta de entradas para el Mundial de Norteamérica 2026, con precios iniciales de asientos individuales desde 60 dólares para los partidos de la ronda de grupos hasta un máximo de 6.710 dólares para la final.

Estos precios fluctuarán según la demanda.

Los aficionados podrán comprar entradas para partidos individuales y para estadios puntuales, así como paquetes específicos para cada selección, informó el miércoles el organismo rector del fútbol mundial al anunciar el calendario de la primera etapa de ventas.

Por primera vez en la historia, 48 equipos nacionales jugarán la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio del año próximo.

Los aficionados que poseen una tarjeta Visa pueden registrarse para obtener un FIFA ID en el sitio web del organismo y participar en un sorteo de preventa que se realizará del 10 al 19 de septiembre.

Los seleccionados mediante el sorteo aleatorio de preventa podrán solicitar la compra de entradas a partir del 1 de octubre.

La venta tendrá un límite de cuatro ingresos por persona por partido, y nadie podrá comprar más de 40 tiquetes para todo el torneo.

Otra venta de entradas se lanzará en los próximos meses y se espera que la inscripción para la segunda fase se realice del 27 al 31 de octubre, con ventas desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre.

La tercera fase comenzará poco después del sorteo del Mundial, a celebrarse en Washington el 5 de diciembre, y los aficionados podrán presentar solicitudes para partidos específicos.

Con la llegada del certamen, los hinchas podrán comprar los boletos restantes por orden de llegada.

La FIFA anunció en un comunicado que planea ofrecer productos adicionales, como entradas para aficionados que deseen sentarse con otros fanáticos del mismo equipo e ingresos condicionales para hinchas que deseen reservar un lugar en las posibles rondas eliminatorias.

Además, el organismo también lanzará una plataforma oficial de reventa.

Redacción Deportes

Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 1 hora
Jesurum, en vos confío...
