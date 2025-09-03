Colombia vs. Bolivia: hora y dónde ver el partido por la clasificación al Mundial

Luis Díaz (c) de Colombia celebra un gol ante Paraguay este martes en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre las selecciones de Colombia y Paraguay en el estadio Metropolitano Roberto Melendez en Barranquilla (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Colombia buscará este jueves sellar su clasificación al Mundial de Norteamérica 2026.

Con 22 puntos en la tabla y ubicada en el sexto puesto de las Eliminatorias, la Tricolor necesita vencer a Bolivia en Barranquilla para asegurar su presencia en la cita mundialista.

Entre los convocados por Néstor Lorenzo destacan dos nombres propios: Luis Díaz, figura de Bayern de Múnich y máximo artillero de las Eliminatorias con siete goles, lidera el frente ofensivo.

A su lado, Dayro Moreno regresa al combinado nacional tras ocho años. El delantero del Once Caldas, que está a punto de cumplir 40 años, atraviesa un gran momento: encabeza la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana con ocho tantos, un aporte que llega en medio de la falta de definición que han mostrado los atacantes colombianos.

Bolivia viene con todo

Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, se aferra a la ilusión de llegar al repechaje. Con 17 puntos en la octava casilla, necesita vencer a Colombia y posteriormente a Brasil, además de esperar otros resultados. Su principal carta de gol es Miguel Terceros, autor de seis anotaciones en la presente Eliminatoria.

“Sí, creemos que vamos a ir con todo”, dijo el timonel en una rueda de prensa. A renglón seguido remachó: “vamos a presentar todo lo mejor que tenemos en Colombia”.

Colombia, seis partidos sin ganar

Colombia, por su parte, comenzó el camino con fuerza e incluso celebró una importante victoria sobre Argentina en Barranquilla. Sin embargo, arrastra una racha de seis partidos sin ganar, un bache que mantiene abierto el panorama de clasificación.

Luego del compromiso de este jueves, la Tricolor cerrará la fase clasificatoria en Maturín frente a Venezuela, séptima con 18 unidades y dueña provisional del cupo de repechaje.

Colombia vs. Bolivia: hora y dónde ver el partido por la clasificación al Mundial

Fecha y hora: jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m.

TV: Gol Caracol y el minuto a minuto por El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador