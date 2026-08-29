América rescató un empate con Jaguares y se mantiene líder e invicto en la Liga Betplay

El conjunto escarlata igualó 2-2 en Montería con un gol de penal de Yeison Guzmán al minuto 89. Foto: América de Cali en X

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América de Cali tuvo que remar dos veces contra la corriente en el estadio Jaraguay, pero no consiguió completar la remontada. El conjunto escarlata empató 2-2 con Jaguares, en un partido en el que estuvo dos veces abajo en el marcador y en el que el VAR tuvo protagonismo para validar uno de los goles del conjunto local y anular otro del visitante.

El encuentro comenzó cuesta arriba para América. Jaguares salió decidido a atacar y en apenas seis minutos generó dos opciones claras: primero, Andrés Rentería perdonó frente al arco y, poco después, un cabezazo de Henao terminó estrellándose contra el palo. La tercera oportunidad sí terminó en gol.

Jaguares golpeó primero

A los siete minutos, Andrés Rentería abrió el marcador de cabeza tras un tiro de esquina. El delantero aprovechó una floja marca de América y se impuso por arriba entre Ángel y Hurtado para poner el 1-0.

La reacción visitante llegó de manera progresiva. América empezó a tener más la pelota y a instalarse en campo de Jaguares, mientras Bertel ganaba metros y se convertía en una alternativa más para atacar. Tovar tuvo una buena oportunidad de cabeza tras un tiro de esquina y Valencia también probó al arquero Mosquera.

La insistencia tuvo premio a los 43 minutos. Después de una seguidilla de pases y una acción en la que Bertel encontró la forma de ingresar al área, Josen Escobar apareció para sacar el remate y marcar el 1-1. El volante aprovechó el toque de Murillo y consiguió devolverle la vida a América antes del descanso.

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El VAR apareció antes del descanso

En el tiempo de reposición, Malagón había conseguido marcar, aunque inicialmente la jugada fue invalidada por fuera de juego. El VAR revisó la acción y determinó que la posición del defensor era válida.

Así, a los 45+8 minutos, Jerson Malagón volvió a poner en ventaja a Jaguares, luego de que Colpa bajara una pelota en una acción de pelota quieta. América se marchó al vestuario perdiendo 2-1 pese a haber tenido el 59,4 % de la posesión durante la primera mitad.

El segundo tiempo comenzó con cambios importantes. América hizo un triple cambio, con los ingresos de Yeison Guzmán, Carrascal y Quiñones, mientras Jaguares también modificó su equipo con López y Lovera.

América volvió a empatar, pero el VAR anuló el gol

Los cambios le dieron otra dinámica a la visita. Guzmán empezó a asumir protagonismo y Quiñones se convirtió en uno de los jugadores más activos en ataque. América comenzó a buscar con mayor insistencia el arco de Mosquera.

A los 57 minutos llegó el empate. Jhon Murillo convirtió el 2-2 tras una buena acción colectiva, en la que Bertel participó para poner a jugar a Guzmán, quien finalmente asistió con un pase atrás al atacante venezolano.

Sin embargo, la alegría duró poco. El VAR intervino y detectó una posición adelantada de Guzmán en la acción previa, por lo que el gol fue invalidado y Jaguares conservó la ventaja 2-1.

América no bajó los brazos. Quiñones siguió generando peligro, Guzmán probó desde media distancia y el equipo visitante comenzó a someter a Jaguares, que decidió replegarse cada vez más cerca de su área.

Guzmán apareció para rescatar el empate

Con el paso de los minutos, América perdió algo de claridad, pero mantuvo la presión. A los 86 minutos, Quiñones protagonizó una acción individual dentro del área y fue derribado por Maza. El árbitro Andrés Rojas señaló penal.

Yeison Guzmán asumió la responsabilidad y no falló. A los 89 minutos engañó al arquero Mosquera y puso el balón en el ángulo para decretar el 2-2.

En los minutos finales, América buscó incluso una remontada que ya parecía posible, pero Jaguares resistió. El árbitro añadió cinco minutos y el marcador no volvió a moverse.

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América sigue líder e invicto

El empate le permite a América de Cali mantenerse en lo más alto de la Liga BetPlay con 17 puntos. Además, el conjunto escarlata continúa sin conocer la derrota en el campeonato, un registro que mantiene después de este partido en Montería.

Jaguares, por su parte, llegó a cinco puntos en seis partidos y ocupa actualmente la posición 15. Su balance en el torneo es de tres derrotas, dos empates y una victoria.

El próximo reto de América será el jueves 3 de septiembre, cuando reciba a Alianza en condición de local. Jaguares tendrá que esperar hasta el sábado 5 de septiembre para volver a jugar y visitará a Junior en Barranquilla.

Yeison Guzmán, máximo goleador

El empate también dejó un dato individual importante para América. Con su anotación desde el punto penal, Yeison Guzmán llegó a cuatro goles y se convirtió en el máximo goleador de la Liga BetPlay.

Guzmán quedó en solitario en la cima de la tabla de artilleros, superando a su compañero Dany Rosero, a Emerson Batalla de Bucaramanga y a Jaime Peralta de Deportivo Cúcuta, quienes acumulan tres anotaciones cada uno.

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