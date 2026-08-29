Este es el reporte médico oficial de Tadej Pogacar tras su retiro de La Vuelta a España 2026

Tadej Pogacar, con la camiseta de líder, antes de su retiro forzado por el accidente, en La Vuelta a España 2026. Foto: Agencia AFP

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La caída que obligó a Tadej Pogacar a abandonar la Vuelta a España terminó siendo mucho más seria de lo que mostraron las primeras imágenes. UAE Team Emirates-XRG entregó el reporte médico oficial del esloveno y confirmó varias lesiones, entre ellas una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda y una fractura cervical estable en C7.

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El accidente se produjo durante la etapa de este sábado, cuando faltaban cerca de 30 kilómetros para la llegada a Xeraco, Valencia. Un video de la transmisión permitió apreciar que la bicicleta de Pogacar impactó una piedra sobre la carretera, situación que le hizo perder la estabilidad y terminó con el corredor golpeando violentamente contra el asfalto.

Pogacar recibió atención después del accidente e intentó regresar a la competencia. Sin embargo, las heridas y el dolor hicieron imposible que pudiera continuar. El líder de la clasificación general terminó abandonando y posteriormente fue trasladado al hospital para someterse a una evaluación más completa.

Este fue el comunicado oficial del equipo de Pogacar

Horas después llegó el parte de UAE. “Está estable, y tras una exhaustiva evaluación médica en el hospital, a Tadej se le ha diagnosticado una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones”, explicó Adrian Rotunno, director médico del equipo.

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Dentro de la gravedad del accidente, el equipo también entregó una noticia tranquilizadora sobre el estado del ciclista. “Afortunadamente, no hay otras lesiones graves ni secuelas neurológicas”, agregó Rotunno. Pogacar permanece bajo supervisión del cuerpo médico de UAE.

El esloveno tendrá que someterse a una cirugía para tratar la fractura de clavícula. Sin embargo, la intervención no será inmediata. Según informó el equipo, el procedimiento será retrasado debido a las precauciones que deben tomarse por la conmoción cerebral sufrida durante la caída. UAE anunció que entregará nuevas actualizaciones después de la operación.

¿Qué viene para La Vuelta tras la salida de Tadej Pogacar?

El accidente terminó de la manera más inesperada una Vuelta que Pogacar estaba dominando. Había ganado tres etapas durante la primera semana y ocupaba el primer lugar de la clasificación general, mostrando una superioridad que lo había convertido en el gran favorito para quedarse con el título. Salvo un contratiempo, como el que finalmente ocurrió, su camino hacia la victoria parecía muy encaminado.

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Su abandono produjo entonces un vuelco completo en la clasificación. Enric Mas heredó la camiseta roja y quedó como nuevo líder con un tiempo de 23:23:33. Primoz Roglic es segundo a un minuto y Felix Gall tercero a 1:11. Más atrás aparecen Sepp Kuss a 2:15, Oscar Onley a 2:16 y Richard Carapaz a 2:22.

El colombiano Harold Tejada también quedó metido en la nueva pelea que plantea la carrera. Ocupa la octava posición, a 3:56 de Mas. La etapa, mientras tanto, terminó con victoria del francés Bryan Coquard, quien superó a Mads Pedersen y Jordi Meeus, segundo y tercero respectivamente.

Sin embargo, el gran resultado del día fue el que cambió todo sin producirse en la línea de meta. Pogacar abandona por primera vez una gran vuelta sin terminarla y ahora su prioridad será recuperarse de unas lesiones que requieren incluso una intervención quirúrgica. Sin el corredor que estaba marcando las diferencias, la Vuelta pierde a su máximo favorito y empieza prácticamente de nuevo: Mas tiene la camiseta roja y los perseguidores que parecían luchar por el resto del podio vuelven a tener el título al alcance.

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