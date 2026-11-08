América y Cali empataron el clásico caleño: así quedó la pelea por el punto invisible

El encuentro, correspondiente a la fecha 18 del campeonato, comenzó con 30 minutos de retraso debido a las…

El clásico caleño terminó sin goles y dejó todo abierto en la pelea por una de las posiciones más importantes de la Liga BetPlay. América de Cali y Deportivo Cali empataron 0-0 en el estadio Pascual Guerrero, en un compromiso que tuvo pocas emociones, estuvo condicionado por el estado del terreno de juego y mantuvo la disputa por el segundo lugar de la tabla, que otorga el beneficio del punto invisible en los cuadrangulares semifinales.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El encuentro, correspondiente a la fecha 18 del campeonato, comenzó con 30 minutos de retraso debido a las condiciones climáticas en la capital vallecaucana. Las lluvias dejaron el campo pesado y con algunos sectores encharcados, una situación que dificultó la circulación del balón y condicionó el desarrollo del partido desde los primeros minutos.

Publicidad

El empate favoreció principalmente al América, que llegó a 36 puntos y conservó la segunda posición, ahora con dos unidades de ventaja sobre su rival de patio, que alcanzó los 34. Sin embargo, ninguno tiene asegurado el beneficio deportivo de cara a la siguiente fase, por lo que la última jornada será determinante.

América tuvo la iniciativa, pero no encontró el gol

El conjunto escarlata mostró mayor intención ofensiva durante buena parte del primer tiempo. Con la posesión del balón y buscando profundidad por las bandas, intentó superar el bloque defensivo del Deportivo Cali, que apostó por mantener el orden y esperar oportunidades para salir al ataque.

La opción más importante de esa primera parte llegó al minuto 15. América construyó una buena jugada colectiva que comenzó con un balón largo para Jhon Murillo. El extremo se asoció con Luis Quiñones, recibió nuevamente la pelota y envió un centro al área que encontró a Tomás Ángel. El delantero apareció sin marca y empujó el balón al fondo de la red.

Sin embargo, la celebración escarlata duró poco. El árbitro recibió una advertencia del VAR y detuvo el compromiso para revisar la acción. Finalmente, la anotación fue invalidada por fuera de juego y el marcador permaneció 0-0.

América continuó con la iniciativa y buscó hacer daño mediante centros al área, pero no consiguió transformar su dominio territorial en ocasiones claras que obligaran a Pedro Gallese a intervenir con mayor exigencia.

Cali mejoró, pero el clásico perdió intensidad

Para el segundo tiempo, Deportivo Cali adelantó sus líneas y mostró una disposición diferente. El equipo verdiblanco consiguió acercarse con mayor frecuencia al arco defendido por Jean Fernandes y equilibró las acciones, aunque tampoco logró imponer condiciones.

Las dificultades del terreno siguieron siendo protagonistas. La pelota no rodaba con normalidad y los dos equipos tuvieron problemas para construir asociaciones y encontrar espacios en campo contrario.

Con el paso de los minutos, ambos entrenadores buscaron alternativas desde el banco. América le dio ingreso al experimentado Adrián Ramos, mientras que el conjunto azucarero apostó por Eduard Bello para refrescar su frente de ataque.

No obstante, los cambios no modificaron demasiado el desarrollo del compromiso. El ritmo disminuyó considerablemente y los dos equipos terminaron priorizando el orden defensivo, a la espera de algún error que les permitiera encontrar el gol de la victoria.

Pedro Gallese respondió con algunas intervenciones importantes y Jean Fernandes también cumplió cuando fue exigido. Finalmente, el clásico terminó 0-0, con pocas emociones y sin un ganador en la disputa regional.

Así quedó la pelea por el punto invisible

El resultado dejó a América en el segundo puesto con 36 puntos, mientras que Deportivo Cali quedó tercero con 34. La ventaja escarlata es de dos unidades, pero todavía no existe una definición matemática sobre quién terminará en esa posición.

Además, América conserva una posibilidad de quedarse con el primer lugar de la fase regular. Para conseguirlo, deberá ganar su próximo compromiso y superar la diferencia de gol de Atlético Nacional, que tiene actualmente una ventaja de un tanto frente al conjunto vallecaucano.

Publicidad

La fecha 19 será decisiva para ambos equipos. Deportivo Cali recibirá a Deportes Tolima, un rival que todavía podría llegar con opciones de clasificación si consigue vencer a Millonarios en su compromiso pendiente de la jornada. Por su parte, América visitará a Deportivo Pereira, equipo que ya está eliminado, pero que buscará sumar pensando en la tabla del descenso de la próxima temporada.

Los horarios de la última fecha todavía no están definidos, pero el panorama está claro: América depende de sí mismo para conservar el segundo lugar, mientras que Deportivo Cali necesita ganar y esperar un tropiezo de su rival de patio para quedarse con el beneficio del punto invisible.

Publicidad

Siga acá el en vivo de América vs. Cali en Liga BetPlay

90’ ⏱️ AMÉRICA 🔴🔴 0-0 CALI 🟢⚪️: Finalizó el juego en Cali.

90’ ⏱️ AMÉRICA 🔴🔴 0-0 CALI 🟢⚪️: El empate sin goles deja a América en la segunda posición con 36 puntos, dos más que Deportivo Cali, que llegó a 34 unidades. La disputa por el punto invisible quedó abierta y se resolverá en la última jornada del todos contra todos. Incluso, el conjunto escarlata conserva la posibilidad de terminar primero: para conseguirlo, deberá ganar su próximo partido y superar la diferencia de gol de Atlético Nacional, que actualmente es de apenas un tanto frente a la del equipo vallecaucano.

La fecha 19 todavía no tiene horarios definidos, pero ambos equipos conocen a sus próximos rivales. Deportivo Cali recibirá a Deportes Tolima, un equipo que podría llegar con opciones de clasificación si vence a Millonarios en su compromiso de este domingo. América, por su parte, visitará a Deportivo Pereira, conjunto que ya está eliminado, pero que buscará sumar pensando en la tabla del descenso de la próxima temporada.

Publicidad

77’ ⏱️ AMÉRICA 🔴🔴 0-0 CALI 🟢⚪️: El clásico perdió emoción en el tramo final. Ambos equipos priorizan el orden defensivo y evitan asumir demasiados riesgos, a la espera de algún error del rival que les permitiera encontrar el gol. Pedro Gallese respondió con un par de atajadas destacadas, mientras que Jean Fernandes también cumplió cuando fue exigido. Sin embargo, el ritmo cayó considerablemente y el cierre del compromiso ofrece pocas señales de que alguno pueda romper el empate.

66’ ⏱️ AMÉRICA 🔴🔴 0-0 CALI 🟢⚪️: Los dos equipos movieron sus bancos para refrescar el ataque y buscar el gol de la victoria. En América ingresó el experimentado Adrián Ramos, mientras que Deportivo Cali apostó por el venezolano Eduard Bello. Sin embargo, los cambios todavía no modificaron el desarrollo del compromiso. El clásico se mantiene equilibrado, con pocas aproximaciones y un ritmo de juego que perdió intensidad en este tramo del segundo tiempo.

Publicidad

55’ ⏱️ AMÉRICA 🔴🔴 0-0 CALI 🟢⚪️: Deportivo Cali mostró otra disposición en el arranque del segundo tiempo y adelantó sus líneas para buscar el arco de Jean Fernandes. El conjunto verdiblanco se acerca poco a poco al área escarlata y equilibró las acciones, aunque sin llegar a imponer condiciones. América también intenta construir circuitos de juego y el clásico se convirtió en un duelo más disputado, con ambos equipos buscando espacios.

El estado del terreno siguió condicionando el espectáculo. La cancha permanece blanda por las lluvias y la pelota no rueda con normalidad, lo que dificulta la circulación y limita las posibilidades de construir juego asociado. En ese contexto, ninguno de los dos equipos consigur establecer una superioridad clara.

Publicidad

45’ ⏱️ AMÉRICA 🔴🔴 0-0 CALI 🟢⚪️: Vuelve a rodar el balón en el Pascual Guerrero.

45’ ⏱️ AMÉRICA 🔴🔴 0-0 CALI 🟢⚪️: Finaliza la primera parte en Cali.

38’ ⏱️ AMÉRICA 🔴🔴 0-0 CALI 🟢⚪️: América mantiene la iniciativa y busca hacer daño principalmente por las bandas, con centros al área como una de sus principales armas para romper el empate. El conjunto escarlata insiste en campo contrario, mientras Deportivo Cali se repliega y trata de conservar el orden defensivo. Sin embargo, el equipo verdiblanco todavía no encontró caminos para generar juego ofensivo ni inquietar a Jean Fernandes.

Publicidad

28’ ⏱️ AMÉRICA 🔴🔴 0-0 CALI 🟢⚪️: América muestra una mayor intención de juego y busca imponer condiciones a través de la posesión, pese a las dificultades que presenta el terreno del Pascual Guerrero. El equipo escarlata se acercó en varias oportunidades al área de Pedro Gallese, aunque todavía no consiguió exigir al guardameta peruano con una ocasión clara de gol.

19’ ⏱️ AMÉRICA 🔴🔴 0-0 CALI 🟢⚪️: Finalmente, la decisión quedó en fuera de juego y no hay gol.

Publicidad

¡América anotaba el 1-0 por medio de Tomás Ángel, sin embargo y tras una larga revisión del VAR se determió fuera de lugar y el clásico 0-0! #LALIGAxWIN 👹⚽🟢 pic.twitter.com/06dfNExSkq — Win Sports (@WinSportsTV) November 8, 2026

15’ ⏱️ AMÉRICA 🔴🔴 1-0 CALI 🟢⚪️: El conjunto escarlata construyó una gran jugada colectiva que comenzó con un balón largo para Jhon Murillo. El extremo descargó con Luis Quiñones, recibió nuevamente la pelota y avanzó para sacar un centro al área. Allí apareció Tomás Ángel, quien llegó sin marca y empujó el balón al fondo de la red.

Sin embargo, la celebración quedó en suspenso. El árbitro central recibió un llamado del VAR y detuvo el juego para revisar la acción antes de confirmar la anotación.

Publicidad

10’ ⏱️ AMÉRICA 🔴🔴 0-0 CALI 🟢⚪️: El clásico caleño tuvo un comienzo condicionado por el estado del terreno de juego en el Pascual Guerrero. Las lluvias dejaron la cancha encharcada y pesada, lo que dificultó el desarrollo normal del partido durante los primeros minutos. La preocupación también pasó por el estado físico de los jugadores: Fernando Álvarez quedó tendido sobre el césped tras un choque con su compañero Edwin Velasco.

01’ ⏱️ AMÉRICA 🔴🔴 0-0 CALI 🟢⚪️: Ya rueda el balón en el Pascual Guerrero.

Publicidad

Cambio en el horario del clásico caleño. Debido a las condiciones climáticas en Cali, el partido entre América y Deportivo Cali en el estadio Pascual Guerrero sufrió un retraso y ahora tiene previsto su inicio para las 8:45 p. m., 30 minutos después de la hora inicialmente programada.

Jean Fernandes estará en el arco. La línea defensiva la conformarán Mateo Castillo, Cristian Tovar, Dany Rosero y Omar Bertel. En el mediocampo estarán Josen Escobar y Yani Quintero, mientras que Luis Quiñones y Jhon Murillo ocuparán las bandas. Yeison Guzmán jugará como enlace y Tomás Ángel será el referente de ataque. Esta será la formación elegida por David González.

Publicidad

El peruano Pedro Gallese estará bajo los tres palos. La defensa la conformarán Leyser Chaverra, José Caldera, Fernando Álvarez y Edwin Velasco. En la mitad de la cancha estarán Gustavo Cuéllar y Daniel Giraldo, con Johan Martínez, Emanuel Reynoso y Alexis Castillo más adelantados, como enlaces y encargados de generar juego. En punta aparecerá Juan Dinenno como referente de área. Esta será la formación titular del técnico venezolano Rafael Dudamel.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad