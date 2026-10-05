Mateo Castillo, jugador del América de Cali, durante un partido en el estadio Pascual Guerrero.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura América vs. Llaneros, en vivo: juega el líder de la Liga Betplay 2026-II Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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América de Cali quiere seguir siendo el líder de la Liga Betplay 2026-II. Con la misma cantidad de puntos (24), Deportivo Cali ya le pisa los talones a su clásico rival. Eso sí, el Dibalo Rojo tiene un partido menos, por lo que con el calendario completo podría aventajar al club Azucarero por tres unidades. Aun así, la primera misión será vencer esta noche a Llaneros en Villavicencio para así llegar a 27 puntos y quedar a un paso de los cuadrangulares del FPC.

No obstante, no será una tarea fácil la de doblegar al equipo del llano y menos en el estadio Belo Horizonte, su casa. En todo el campeonato, Llaneros es el octavo mejor visitante y su reciente triunfo contra el Atlético Nacional de James Rodríguez le llena de optimismo la camiseta para el partido de esta noche. Habrá que esperar si el conjunto escarlata logra sacar su jerarquía a relucir o Llaneros vuelve a dar la sorpresa en el cierre de una jornada dominical.

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América vs. Llaneros: minuto a minuto

🇦🇹 Once nombres. Una camiseta. Un mismo objetivo.

¡Vamos, Mecha! 👹 pic.twitter.com/2bS4Kb64rF — América de Cali (@AmericadeCali) October 5, 2026

Fecha : domingo 4 de octubre de 2026

: domingo 4 de octubre de 2026 Lugar : estadio Belo Horizonte de Villavicencio, Meta

: estadio Belo Horizonte de Villavicencio, Meta Hora : 8:15 p. m.

: 8:15 p. m. Canal: Win+ Fútbol y Win Play

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