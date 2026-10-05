América vs. Llaneros, en vivo: juega el líder de la Liga Betplay 2026-II

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América de Cali quiere seguir siendo el líder de la Liga Betplay 2026-II. Con la misma cantidad de puntos (24), Deportivo Cali ya le pisa los talones a su clásico rival. Eso sí, el Dibalo Rojo tiene un partido menos, por lo que con el calendario completo podría aventajar al club Azucarero por tres unidades. Aun así, la primera misión será vencer esta noche a Llaneros en Villavicencio para así llegar a 27 puntos y quedar a un paso de los cuadrangulares del FPC.
No obstante, no será una tarea fácil la de doblegar al equipo del llano y menos en el estadio Belo Horizonte, su casa. En todo el campeonato, Llaneros es el octavo mejor visitante y su reciente triunfo contra el Atlético Nacional de James Rodríguez le llena de optimismo la camiseta para el partido de esta noche. Habrá que esperar si el conjunto escarlata logra sacar su jerarquía a relucir o Llaneros vuelve a dar la sorpresa en el cierre de una jornada dominical.
América vs. Llaneros: minuto a minuto
XI de América de Cali
¿A qué hora juega América?
- Fecha: domingo 4 de octubre de 2026
- Lugar: estadio Belo Horizonte de Villavicencio, Meta
- Hora: 8:15 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol y Win Play
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