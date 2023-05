América y Once Caldas repartieron puntos en el Pascual Guerrero

Adrián Ramos (América) enfrenta la marca de Fáiner Torijano (Once Caldas). Foto: América de Cali

América y Once Caldas empataron (0-0) este domingo en la fecha 19 de la Liga BetPlay. Hubo pocas emociones en el Pascual Guerrero, en donde lo más relevante durante los 90 minutos fue la expulsión de Franco Leys, que se perderá el próximo duelo del cuadro escarlata.

|90’ +6' ⏱| FINALIZA EL ENCUENTRO CON EMPATE SIN GOLES EN EL PASCUAL. 🇦🇹#AMÉxONC pic.twitter.com/XAR5F228US — América de Cali (@AmericadeCali) May 14, 2023

El partido arrancó con opciones para ambos cuadros. En el principio, Diego Novoa, portero escarlata, evitó que Dayro Moreno pusiera en ventaja a los visitantes. La más clara del América estuvo en los pies de Cristian Barrios, pero Éder Chaux se le anticipó y se deshizo del peligro.

En el complemento, Dayro volvió a tener un duelo con Novoa y definió de gran manera, aunque no fue suficiente para vencer la resistencia del guardameta bogotano, quien mandó la pelota al tiro de esquina. Los locales respondieron con un ataque de Adrián Ramos, que se metió en el área, pero antes de golpear la pelota fue interceptado limpiamente por Fáiner Torijano.

En el último tramo del compromiso, América se quedó con 10 jugadores luego de la expulsión de Franco Leys. El argentino barrió por detrás a Jeyson Velasco, en una jugada en la que ya no había disputa por el balón, y tras consultarlo con el VAR, Bismark Santiago le mostró la tarjeta roja.

No hubo tiempo para más y fue empate. Con este punto los americanos no ven cambios en la tabla y se mantienen en el cuarto puesto, mientras que para Once Caldas esta unidad les sirvió para salir del fondo de la tabla, que ahora ocupa el Bucaramanga.

En el arranque de la jornada dominguera Medellín logró un triunfo importante (1-0) sobre Pasto en el Atanasio Girardot. Un penalti en el último minuto que Edwuin Cetré convirtió en gol fue suficiente para que el Poderoso se vuelva a meter entre los ocho mejores.

