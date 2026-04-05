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Así quedó la tabla de la Liga Betplay 2026-I tras la derrota 2-0 de América frente a Cúcuta

A pesar de la derrota por dos goles en el estadio General Santander, la mecha se mantiene entre el grupo de los ocho con 24 puntos y +7 en la diferencia de gol.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
05 de abril de 2026 - 11:59 p. m.
Jaime Peralta, autor del primer gol de Cúcuta Deportivo contra América de Cali.
Jaime Peralta, autor del primer gol de Cúcuta Deportivo contra América de Cali.
Foto: Cúcuta Deportivo
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América de Cali cayó por dos goles en su visita al estadio General Santander de la capital de Norte de Santander. Cúcuta Deportivo marcó a través de Jaime Peralta (42′) y Léider Berdugo (72′) que anotó desde el punto penal. Por parte de los dirigidos por David González, nunca encontraron el empate.

Este triunfo le da respiro al conjunto Motilon en la tabla del descenso. Aunque aún permanece en la zona roja, ya no ocupa el puesto 20, ahora propiedad de Jaguares, a pesar de su victoria por la mínima diferencia sobre Millonarios, podrá tener mayores posibilidades de quedarse en primera división en 2027.

Por el lado del equipo perdedor, América tendrá que afrontar su primer partido de Copa Sudamericana viniendo de una dura derrota en liga. Eso sí, el club escarlata se mantiene entre los ocho primeros, pero a tan solo tres puntos de distancia del noveno clasificado, en este caso, el Millonarios de Fabián Bustos.

Lea también: Medellín remontó y se impuso 2-1 sobre América en la Liga BetPlay: vea los goles

Líder de la Liga Betplay 2026-I

Atlético Nacional se mantiene en lo más alto del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) con 31 puntos. El Verde de la Montaña ya está clasificado a los playoffs del rentado local y se perfila como el equipo a vencer en las finales.

Aunque aún no están matemáticamente clasificados, Deportivo Pasto y Deportes Tolima tienen pie y medio entre los ocho. Su regularidad a lo largo del semestre se demuestra con sus 28 y 27 puntos respectivamente.

A falta de cuatro fechas, en el caso de algunos clubes, cinco jornadas, se podría decir que en disputa probable hay solo tres cupos. Ocho escuadras lucharán por alguno de esos lugares, pues el número mágico resulta ser 29 unidades.

Vea también: Llegó como fichaje estrella y el DT no lo pone: David González habló de Tomás Ángel

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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