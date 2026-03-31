Llegó como fichaje estrella y el DT no lo pone: David González habló de Tomás Ángel

Tomás Ángel, jugador de América de Cali. Foto: América de Cali

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David González dejó una frase que explica mucho más que una decisión puntual. En la remontada 2-1 de Independiente Medellín sobre América de Cali, el técnico volvió a dejar en el banco a Tomás Ángel y optó por Yojan Garcés en el momento clave del partido.

Una elección que empieza a marcar una tendencia: el delantero que llegó como refuerzo de lujo todavía no pesa en el equipo.

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El partido, jugado en el Estadio Atanasio Girardot, tuvo dos caras muy claras. En el primer tiempo, América fue superior, manejó los ritmos y encontró el gol al minuto 25 con un remate potente de Yeison Guzmán desde fuera del área. El visitante controló el juego y se fue al descanso con la sensación de tener todo bajo control.

No obstante, el complemento fue otra historia. Medellín, más empuje que claridad, fue inclinando la cancha hasta encontrar en la pelota quieta su salvación. José Ortiz, con un doblete de cabeza en los minutos 84 y 89, firmó una remontada que desató la euforia y le dio tres puntos vitales al equipo antioqueño en su lucha por meterse en los ocho.

En medio de ese contexto apareció la decisión que abrió el debate. González explicó por qué no recurrió a Tomás Ángel cuando el partido pedía soluciones arriba: “Cuando tomamos la decisión de que salga Daniel (Valencia) es porque ya estábamos empezando a perder todos los duelos arriba… necesitábamos alguien que nos pudiera sostener los balones y pelear con los centrales… ahí es donde viene la decisión de Papula”.

Sobre el ex Atlético Nacional, el técnico fue claro, aunque dejó una puerta abierta: “Tomás viene bien, físicamente ha estado desde el día uno… pero está acomodándose a nuestra manera de jugar… estoy convencido de que cuando entre a actuar, muy posiblemente será el jueves, tendrá horas de entrenamiento que avalen lo bueno que nos puede dar”.

Por ahora, los números reflejan esa adaptación: apenas 58 minutos en dos partidos y todavía sin incidencia real en el equipo.

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