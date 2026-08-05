Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la tercera fecha y el nuevo triunfo de América

Dany Rosero celebra su gol con América en Manizales. Foto: América de Cali, vía Twitter

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América de Cali confirmó su gran inicio de campaña al vencer 1-0 a Once Caldas en el estadio Palogrande, en el partido que bajó el telón de la tercera fecha de la Liga BetPlay. El equipo dirigido por David González sumó su tercera victoria consecutiva y llegó a nueve puntos de nueve posibles, registro con el que comparte el liderato del campeonato junto a Independiente Medellín.

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El encuentro fue muy disputado durante la primera mitad. Once Caldas incluso llegó a celebrar un gol de Juan Cuesta, pero la acción fue anulada por fuera de lugar. Antes del descanso, además, el conjunto blanco sufrió un duro golpe con la expulsión de Jefry Zapata, quien vio la tarjeta roja tras la revisión del VAR por una fuerte entrada sobre Luis Quiñones.

Con un hombre más, América tomó el control del compromiso en el segundo tiempo y encontró el premio a los 70 minutos. Daniel Rosero apareció en el área para conectar un cabezazo que venció a Joan Parra y marcó el único tanto de la noche.

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Aunque el arquero del Once evitó una diferencia mayor con varias atajadas, el equipo escarlata administró la ventaja hasta el pitazo final.

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El triunfo ratifica el gran momento del cuadro vallecaucano, que se consolida como uno de los equipos más sólidos del arranque del campeonato. Con tres victorias en tres presentaciones, América comparte el liderato con Medellín y envía un mensaje claro de que será uno de los principales candidatos a pelear por el título del segundo semestre.

Así va la tabla tras una tercera jornada incompleta en la Liga BetPlay

La tercera fecha, sin embargo, quedó incompleta por cuenta de varios compromisos aplazados. Los partidos entre Pereira y Santa Fe, Deportivo Cali y Águilas Doradas, Boyacá Chicó y Alianza, así como Atlético Nacional frente a Junior, deberán disputarse más adelante, por lo que la tabla de posiciones todavía podría sufrir modificaciones en las próximas semanas.

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