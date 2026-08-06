Colombia sumó tres oros y se mantiene en el segundo lugar del medallero de Santo Domingo

Duván Ferrer, pesista colombiano. Foto: EFE - Rodrigo Sura

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La delegación colombiana volvió a vivir una jornada dorada este miércoles 5 de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con tres nuevas medallas de oro en karate, levantamiento de pesas y natación artística, el país continúa consolidándose en la segunda posición del medallero general, solo por detrás de México, cuando restan pocos días para el cierre de las justas.

Los atletas colombianos volvieron a responder en momentos decisivos y demostraron el gran nivel que ha mantenido el país durante toda la competencia, sumando nuevas alegrías para la delegación nacional.

Sergio Rodríguez ganó un oro inolvidable en karate

Uno de los momentos más emocionantes de la jornada llegó en el karate kumite, categoría +84 kilogramos. Sergio Rodríguez protagonizó una final muy cerrada que terminó igualada en el marcador, pero el reglamento favoreció al colombiano por haber conectado el primer golpe del combate.

Ese detalle terminó siendo definitivo para que Rodríguez se quedara con la medalla de oro, en una definición llena de tensión que confirmó su gran nivel y le entregó otra presea dorada a Colombia.

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Duván Ferrer abrió el camino de las pesas

El levantamiento de pesas también comenzó a entregar buenas noticias para la delegación nacional. Duván Ferrer escribió el primer capítulo colombiano en esta disciplina al conquistar la medalla de oro en el arranque, tras levantar 123 kilogramos.

Además, el pesista nacional logró quedarse con la medalla de bronce en el envión gracias a un registro de 146 kilogramos, iniciando con éxito la participación colombiana en uno de los deportes que tradicionalmente aporta numerosas preseas al país.

Gustavo Sánchez brilló bajo la lluvia

La tercera medalla de oro del día llegó gracias a Gustavo Sánchez, quien ofreció una destacada presentación para imponerse en su prueba con una rutina caracterizada por la precisión, la fuerza y la elegancia.

Ni siquiera la lluvia que cayó durante la competencia impidió que el colombiano completara una actuación sobresaliente, suficiente para subir a lo más alto del podio y seguir aumentando la cosecha dorada de Colombia en Santo Domingo 2026.

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Colombia sigue firme en el medallero

Con estos resultados, Colombia mantiene un sólido segundo lugar en el medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ratificando el gran momento que atraviesa el deporte nacional.

Las nuevas preseas de Sergio Rodríguez, Duván Ferrer y Gustavo Sánchez fortalecen la actuación de la delegación colombiana, que continúa acercándose a la recta final de las competencias con la ilusión de seguir ampliando su cosecha de medallas y cerrar una de las mejores participaciones de su historia en estas justas regionales.

Así está el medallero de los Centroamericanos 2026

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