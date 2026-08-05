Millonarios sorprende con un fichaje de última hora: es oficial la llegada de Leonai Souza

Jugadores de Millonarios, en el partido ante Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Millonarios sorprendió a sus hinchas con un nuevo movimiento en el mercado de pases. El club embajador hizo oficial el fichaje del volante brasileño Leonai Souza, quien llega como uno de los refuerzos solicitados por el entrenador Fabián Bustos para afrontar el segundo semestre de la temporada.

El mediocampista, de 31 años, ya se encuentra en Bogotá, donde cumplió con los exámenes médicos y firmó el contrato que lo vincula con el conjunto albiazul.

La llegada de Souza representa una apuesta por fortalecer una zona del campo que había generado preocupación en el equipo embajador. El brasileño se desempeña como volante de primera línea y es reconocido por su capacidad para recuperar balones, iniciar la salida desde el fondo y aportar equilibrio al mediocampo.

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Leonai Souza, un viejo conocido de Fabián Bustos

Uno de los factores que resultó determinante para concretar la operación fue la relación entre Leonai Souza y Fabián Bustos. Ambos coincidieron en Barcelona SC de Ecuador, donde el volante fue una de las piezas de confianza del entrenador argentino y un habitual titular.

De hecho, Bustos venía solicitando su incorporación desde comienzos de 2026, convencido de que sus características encajan con la idea de juego que pretende implementar en Millonarios. Aunque el brasileño también despertó el interés de San Lorenzo de Argentina y Sporting Cristal de Perú, finalmente se inclinó por el proyecto deportivo del conjunto bogotano.

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Un refuerzo para cambiar el rumbo

Con este fichaje, Millonarios espera ganar solidez en la mitad de la cancha y corregir algunas de las falencias que ha mostrado el equipo en el inicio de la Liga BetPlay 2026-II.

La experiencia de Leonai Souza y su conocimiento del estilo de juego de Fabián Bustos generan expectativa entre la afición, que confía en que el brasileño pueda convertirse en una pieza clave para que el equipo recupere protagonismo y pelee por el título en el segundo semestre del año.

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