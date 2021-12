Confirmado: partido entre América y Tolima quedó aplazado por lluvia

Tan solo siete minutos se pudieron jugar en el estadio Pascual Guerrero. Foto: Dimayor

En suspenso queda el cuadrangular B de la Liga BetPlay. El partido entre América y Tolima tuvo que aplazarse para mañana por lluvia.

En varias oportunidades se revisó el estado de la cancha del estadio Pascual Guerrero para reanudar el compromiso por la quinta fecha del cuadrangular B. Sin embargo, y pese a que la intensidad de la lluvia bajó, el césped siguió sin drenarse y tanto América como Tolima consideraron inviable jugar así.

Informamos que el partido entre @AmericadeCali vs @cdtolima es reprogramado para mañana a las 11:00 a.m., debido a los problemas climatológicos que afectaron la cancha del estadio Pascual Guerrero. — DIMAYOR (@Dimayor) December 13, 2021

A las 9:30 de la noche la Dimayor confirmó que el partido se jugará mañana a las 11:00 de la mañana. Aún no se sabe si este aplazamiento afectaría la fecha y hora de la última jornada del cuadrangular B, en el que ambos partidos (Millonarios vs. América y Tolima vs. Alianza Petrolera) son determinantes para definir al rival de Cali en la final de la Liga BetPlay.

En el otro partido del cuadrangular, Millonarios venció a Alianza Petrolera en condición de visitante con un gol de David Mackallister Silva y logró mantener viva la ilusión de clasificar a la final.

