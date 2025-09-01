Raimondi no va más en América de Cali: balance y cifras de la crisis escarlata

Gabriel Raimondi había asumido las riendas del América en la pretemporada del segundo semestre. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ciclo de Diego Gabriel Raimondi en América de Cali llegó a su fin. Después de la derrota 1-0 frente a Alianza en Valledupar, la directiva escarlata decidió poner punto final a la etapa del entrenador argentino, quien estuvo apenas dos meses al mando de uno de los clubes más grandes del país.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública en general que, tras una decisión tomada de mutuo acuerdo, Gabriel Raimondi finalizó su vínculo como director técnico de nuestro equipo profesional”, señaló el comunicado oficial del club.

“Agradecemos al profesor Raimondi y a su cuerpo técnico por el compromiso y la disposición en su etapa en la institución. Les deseamos éxitos en sus futuros retos profesionales”, añadió la institución vallecaucana.

Balance negativo de Raimondi

En total, Raimondi dirigió 15 partidos —14 oficiales— con el América: ganó cuatro (uno por liga, uno por Copa Sudamericana y dos por Copa BetPlay), empató tres y perdió ocho. Un rendimiento del 33,3 %. En cuanto a goles, los rojos marcaron 15 y recibieron 16 durante su gestión.

El propio entrenador ya había dado pistas sobre su salida luego de la caída en Valledupar. “Hay que asumir las responsabilidades. Como lo dije antes, este es un club muy grande. Lo hablaré con Marcela tranquilo y por supuesto mi continuidad está en duda”, había reconocido en rueda de prensa.

Alex Escobar, técnico interino

Tras la salida de Raimondi, el América confirmó que Alex Escobar asumirá como técnico interino. Lo acompañarán Carlos Hernández y Harold Viáfara, mientras que en los próximos días se anunciará el nuevo entrenador en propiedad.

El equipo rojo afronta dos pruebas cruciales en los próximos días. Primero, la definición de los octavos de final de la Copa Colombia frente al Atlético Bucaramanga. La serie está 1-0 en favor de los santandereanos y se resolverá este miércoles en el Pascual Guerrero a las 5:15 p.m.

Después, en la Liga BetPlay II 2025, América tendrá una cita imperdible: el clásico vallecaucano contra el Deportivo Cali, el domingo a las 4:10 p.m.

Los rojos marchan penúltimos con apenas 5 puntos, mientras que los azucareros de Alberto Gamero son 14 con 10 unidades tras caer en casa contra Medellín por 1-3.

¿Cuántos técnicos han sido despedidos en este semestre?

El semestre en la Liga BetPlay II 2025 ha sido particularmente duro para los entrenadores. Con la salida de Raimondi, ya son cuatro los técnicos que dejan su cargo en solo nueve fechas.

Antes se habían marchado Alexis García en Unión Magdalena, David González en Millonarios y Pablo de Muner en Águilas Doradas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador