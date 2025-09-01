Colombia traería de vuelta la magia de Italia 90 con su camiseta retro

La selección de Colombia en el Mundial de Italia 1990.

El Mundial de Norteamérica 2026 está cada vez más cerca y la fiebre ya empieza a encenderse en todo el planeta. Y como siempre, las camisetas son el primer termómetro de la ilusión.

Entre filtraciones y anuncios, Colombia vuelve a estar en los ojos del mundo gracias a un lanzamiento que promete historia, nostalgia y orgullo: el regreso de la camiseta retro del Mundial de Italia 1990.

Filtraciones y calendario de lanzamientos

En los últimos días, se han filtrado varios modelos de las selecciones que estarán en la Copa del Mundo. Según Footy Headlines, entre los estrenos más esperados están Portugal, México, Japón, Croacia, Alemania, Argentina, Italia, Bélgica y, por supuesto, Colombia.

La primera tanda de lanzamientos oficiales llegará en noviembre de 2025, cuando Adidas y Puma presenten sus camisetas de local. Más adelante, en marzo de 2026, será el turno de Nike junto con las segundas equipaciones de Adidas y Puma.

La nueva piel de Colombia para el Mundial 2026: vibrante con flores amarillas

La camiseta local de la Tricolor para el Mundial 2026 mantiene intacta la esencia tricolor. Su base amarilla radiante, acompañada de detalles en azul y rojo, refleja la bandera nacional. Además, un estampado floral rinde homenaje a Gabriel García Márquez y a las flores amarillas que representan magia, cultura y esperanza.

Según Footy Headlines, la segunda camiseta apostará por un azul profundo, acompañado de un tono “Myspet”, un azul menta oscuro que añade sobriedad y contraste frente a la primera equipación. Estas camisetas serán las que se utilizarán en el Mundial y no el relanzamiento de la de 1990.

El esperado regreso de Italia 1990

La gran noticia de este lunes es el homenaje que Adidas prepara: el relanzamiento de la icónica camiseta del Mundial de Italia 1990, aquella que marcó una época dorada en el corazón de los hinchas colombianos.

La nueva versión incluirá una base amarilla vibrante, cuello clásico que evoca tradición y el inolvidable gráfico tricolor en rojo y azul sobre los hombros.

Un diseño fiel al original, que revive la memoria de un equipo que marcó historia.

Historia y orgullo en cada costura

La camiseta de 1990 fue la que acompañó el regreso de Colombia a los Mundiales tras 28 años de ausencia. Con Carlos “El Pibe” Valderrama como líder, la Tricolor logró un empate 1-1 ante la poderosa Alemania Occidental, que terminaría siendo campeona. Ese partido quedó grabado en la memoria de todo el país.

El diseño fue tan querido que ya sirvió como inspiración para la camiseta de Rusia 2018, con un guiño moderno al gráfico de los hombros. Esta vez, sin embargo, Adidas prometería un remake exacto, una réplica fiel al diseño original.

Fecha de lanzamiento: fin de 2025 o inicio de 2026

El estreno de la camiseta retro inspirada en Italia 90 está previsto para finales de 2025 o comienzos de 2026, justo a tiempo para encender la pasión antes de la Copa del Mundo.

Este lanzamiento no es casualidad. Forma parte de la estrategia global de Adidas para revivir camisetas clásicas de varias selecciones en la previa del Mundial. La marca alemana busca reconectar con la nostalgia y la identidad de cada país, celebrando los momentos que marcaron su historia en el fútbol.

Además, es una apuesta a la moda y al estilo Blokecore, que mezcla las camisetas de fútbol y prendas casuales en el día a día.

En el caso de Colombia, el mensaje es claro: vestirse de amarillo es volver a sentir Italia 90 en la piel.

Por ahora, Colombia jugará este jueves contra Bolivia en Barranquilla a las 6:30 p.m. y el martes contra Venezuela en Maturín, a la misma hora. La Tricolor, sexta con 22 puntos en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, necesita de una victoria en las para asegurar su lugar en Norteamérica 2026.

