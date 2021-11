Domingo de empates: América y Alianza igualaron en el Pascual Guerrero

América y Alianza Petrolera cerraban la jornada dominical de la Liga BetPlay. Once Caldas vs. Patriotas, Jaguares vs. Nacional y Medellín vs. Pereira, que fueron los partidos restantes del día, terminaron en empates, y solo hubo goles en el primero en mención, que culminó 1-1.

Si le interesa seguir leyendo sobre fútbol colombiano, puede ingresar aquí

Era un partidazo porque ambos están peleando su paso a los cuadrangulares del torneo local. Alianza, que está en mejor ubicación que América, se veía con menos urgencia, mientras que los escarlatas sí debían sumar de a tres para volver a meterse en el grupo de los ocho.

Héctor Quiñones, que salió al inicio del segundo tiempo por la ley de Osorio de sacar a quienes vean la amarilla, fue quien abrió el marcador en el minuto 28 tras una asistencia de Deinner Quiñones y un remate cruzado, imposible de atajar para José Chunga, guardameta de Alianza.

Puede leer: Santa Fe y Deportivo Cali: así llegan a la Copa Libertadores Femenina 2021

El conjunto visitante reaccionó y propuso. En varias ocasiones se acercó al arco de América, pero le faltó claridad en el último cuarto para definir y hallar el tanto del empate.

El partido se mantuvo parejo en la segunda mitad. América intentaba ampliar el marcador, pero Brayan Gil Hurtado, atacante de Alianza Petrolera, encontró el gol de la igualdad en el minuto 55 tras una mala salida de Diego Novoa, guardameta escarlata.

Le puede interesar: Catalina Usme, ejemplo y referente del fútbol colombiano

La posesión del balón estuvo dividida y ambos equipos buscaban volver a anotar. Era uno de esos partidos que se juegan como finales, pues en estas instancias ceder puntos puede ser determinante para la clasificación a cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Las jugadas de riesgo se diluyeron y el empate se sentenció. José Chunga, guardameta de Alianza, dio garantías para su equipo en los pocos acercamientos que tuvo América sobre el final y logró ubicar a su escuadra en el quinto lugar de la tabla con 26 unidades. Por su parte, el cuadro escarlata se quedó en la casilla 11 con 23 puntos.

En la fecha 18 de la Liga BetPlay, América visitará a Equidad en Bogotá, mientras que Alianza Petrolera recibirá a Huila en Barrancabermeja.