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América derrotó a Cúcuta, recuperó el liderato y aseguró su lugar en los cuadrangulares

Yeison Guzmán, Luis Quiñones y Jan Lucumí marcaron en el triunfo escarlata en el Pascual Guerrero. Los dirigidos por David González llegaron a 31 puntos y recuperaron la punta.

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Redacción Deportes
Yeison Guzmán es uno de los jugadores más destacados de América de Cali en esta Liga Betplay.
Yeison Guzmán es uno de los jugadores más destacados de América de Cali en esta Liga Betplay.
Foto: América de Cali

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América de Cali derrotó 3-1 al Cúcuta Deportivo este sábado, en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II. Los dirigidos por David González aprovecharon un arranque contundente y, aunque sufrieron durante algunos pasajes del encuentro, terminaron celebrando una victoria fundamental ante su afición.

Con este resultado, los Diablos Rojos llegaron a 31 puntos, recuperaron el liderato del campeonato y aseguraron su clasificación a los cuadrangulares semifinales. América se unió así a Atlético Nacional y Deportivo Cali entre los equipos que ya tienen garantizada su presencia en la siguiente fase, cuando todavía restan tres jornadas de la fase regular.

El conjunto escarlata golpeó desde los primeros minutos. Yeison Guzmán abrió el marcador al minuto cinco con un cabezazo tras una asistencia de Luis Quiñones, en una acción inicialmente anulada por fuera de juego que el VAR terminó validando. Apenas seis minutos después, Quiñones amplió la ventaja tras aprovechar un centro de Jhon Murillo.

Cúcuta, sin embargo, encontró motivos para ilusionarse antes del descanso. Al minuto 42, Jaime Peralta sacó un remate que el portero Jean Fernandes logró rechazar, pero Dayan Pérez estuvo atento al rebote y descontó para los motilones. El 2-1 devolvió la incertidumbre al encuentro y anticipó un segundo tiempo mucho más disputado.

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La reacción visitante se vio frenada al minuto 67, cuando Léider Berdugo fue expulsado por una dura falta sobre Yeison Guzmán. El árbitro Carlos Díaz había mostrado inicialmente la tarjeta amarilla, pero cambió su decisión después de revisar la jugada en el VAR. Con superioridad numérica, América recuperó la posesión y comenzó a jugar más cerca del arco rival.

La sentencia llegó en el cuarto minuto de adición, cuando Jan Lucumí culminó una sucesión de pases tras recibir una asistencia de Luis Quiñones y estableció el 3-1 definitivo. El gol desató la celebración en el Pascual Guerrero y confirmó una victoria que dejó al América con 31 puntos, en lo más alto de la Liga BetPlay.

América de Cali vs. Cúcuta Deportivo, siga el minuto a minuto:

Actualización clave 24 de octubre de 2026 – 09:59 p. m.

América 3-1 Cúcuta

⏱️ 90+4′ | AME🔴🔴3️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: Jan Lucumí aprovechó una sucesión de toques y tras una asistencia de Luis Quiñones marcó el gol que sentenció la historia a favor de los diablos rojos.

24 de octubre de 2026 – 07:56 p. m.

Se juegan cuatro minutos más

⏱️ 90′ | AME🔴🔴2️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: América está logrando tres puntos que lo devuelven a la primera posición de la Liga BetPlay y están dejando practicamente servida su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

24 de octubre de 2026 – 07:51 p. m.

Cambios en Cúcuta

⏱️ 85′ | AME🔴🔴2️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: Nicolás Chiesa, timonel del cuadro motilón, refrescó a su equipo con un cambio ofensivo. Salió Víctor Mejía y en su lugar ingresó Jonathan Agudelo.

24 de octubre de 2026 – 07:46 p. m.

Nos acercamos al final

⏱️ 80′ | AME🔴🔴2️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: Mientras el agua cae en el Pascual Guerrero, América juega cada vez más cerca del arco rival. Los locales quieren liquidar el partido cuanto antes.

24 de octubre de 2026 – 07:41 p. m.

Último cuarto de hora

⏱️ 75′ | AME🔴🔴2️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: América todavía no liquida el partido pero se siente más cómodo en el cierre. David González adelantó las líneas de su equipo para concretar su tercer gol.

24 de octubre de 2026 – 07:36 p. m.

Ahora es América el que tiene la pelota

⏱️ 70′ | AME🔴🔴2️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: Tras la expulsión de Berdugo la posesión volvió a inclinarse en el combinado local. Cúcuta retrasó sus líneas para cerrarle los espacios al conjunto escarlata en el último tercio.

Actualización clave 24 de octubre de 2026 – 07:31 p. m.

Cúcuta se queda con un jugador menos

⏱️ 67′ | AME🔴🔴2️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: El VAR llamó a Díaz para que revisara la falta de Berdugo sobre Yeison Guzmán por juego peligroso. Tras ver la acción el juez le quitó la amarilla al volante motilón y le mostró la roja.

24 de octubre de 2026 – 07:30 p. m.

Primera amarilla para el Cúcuta

⏱️ 65′ | AME🔴🔴2️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: Léider Berdugo cometió una falta cuando América atacaba. El árbitro Carlos Díaz prefirió parar el juego para señalar la infracción cortando una acción clara de peligro a favor de los locales, situación que generó los reproches de la parcialidad escarlata.

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24 de octubre de 2026 – 07:26 p. m.

Llegamos a la hora de partido

⏱️ 60′ | AME🔴🔴2️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: Cúcuta juega cada vez más cerca del arco de Jean Fernandes. David González se ve incómodo con el rendimiento de sus dirigidos en el complemento.

24 de octubre de 2026 – 07:21 p. m.

Cambios en América

⏱️ 55′ | AME🔴🔴2️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: David González refrescó su plantel con el ingreso de dos futbolistas. Omar Bertel y Yani Quintero ingresaron en lugar de José Cavadía y Jhon Murillo.

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24 de octubre de 2026 – 07:16 p. m.

Posesión de balón

⏱️ 50′ | AME🔴🔴2️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: La posesión de la pelota es pareja, con un 50% para América y el otro 50% del Cúcuta. El duelo en el Pascual Guerrero pasó a ser de ida y vuelta.

24 de octubre de 2026 – 07:13 p. m.

Casi hay penalti a favor de América

⏱️ 47′ | AME🔴🔴2️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: Jan Lucumí fue derribado dentro del área motilona, pero por una posición irregular previa la jugada quedó invalidada. El VAR consultó las imágenes y el partido se reanudó con un libre indirecto de Abadía.

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Actualización clave 24 de octubre de 2026 – 07:10 p. m.

Arrancó la segunda mitad

⏱️ 46′ | AME🔴🔴2️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: Los protagonistas regresaron al terreno de juego y la pelota volvió a rodar en el Pascual Guerrero. En América hubo un cambio: Jan Lucumí ingresó en lugar de Tomás Ángel.

Actualización clave 24 de octubre de 2026 – 06:54 p. m.

Se juegan tres minutos más

⏱️ 45+3′ | AME🔴🔴2️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: Cúcuta sostuvo el partido sobre el desenlace de la primera mitad y, a pesar de verse muy superado en los primeros minutos, logró un descuento que promete un segundo tiempo emocionante en el Pascual Guerrero.

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24 de octubre de 2026 – 06:51 p. m.

Se juegan tres minutos más

⏱️ 45′ | AME🔴🔴2️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: América, con este resultado parcial, no solo está recuperando el liderato de la Liga BetPlay, sino que está dejando servida su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.

Actualización clave 24 de octubre de 2026 – 06:48 p. m.

Pérez recortó la distancia en el marcador

⏱️ 42′ | AME🔴🔴2️⃣-1️⃣⚪⚫CUC: A pesar de que América jugaba mejor, Cúcuta encontró el descuento. Jaime Peralta remató y el portero Jean Fernandes respondió en primera instancia, pero Dayan Pérez estuvo atento para cazar el rebote y mandar la pelota al fondo de la red.

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24 de octubre de 2026 – 06:46 p. m.

Los Diablos Rojos no levantan el pie del acelerador

⏱️ 40′ | AME🔴🔴2️⃣-0️⃣⚪⚫CUC: El cuadro escarlata se ve una marcha por encima del cuadro motilón. Tomás Ángel y Jhon Murillo han complicado a la defensa visitante.

24 de octubre de 2026 – 06:41 p. m.

América domina el partido

⏱️ 35′ | AME🔴🔴2️⃣-0️⃣⚪⚫CUC: Lo mejor que le puede pasar al Cúcuta Deportivo es que termine la primera mitad para que Nicolás Chiesa modifique su planteamiento.

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24 de octubre de 2026 – 06:37 p. m.

Guzmán perdonó al Cúcuta

⏱️ 32′ | AME🔴🔴2️⃣-0️⃣⚪⚫CUC: Luis Quiñones dejó a Guzmán mano a mano con el portero Abadía, pero al momento de definir no tuvo la precisión suficiente. Por muy poco Cúcuta se salvó del tercero.

24 de octubre de 2026 – 06:36 p. m.

Primera media hora de juego

⏱️ 30′ | AME🔴🔴2️⃣-0️⃣⚪⚫CUC: Cúcuta no aprovechó su momento de mayor asociación colectiva y América recuperó el control de la pelota. Los de David González buscan el tercero ahora.

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24 de octubre de 2026 – 06:31 p. m.

Preocupación en América por Murillo

⏱️ 25′ | AME🔴🔴2️⃣-0️⃣⚪⚫CUC: Jhon Murillo presentó molestias físicas tras sufrir un resbalo. El cuerpo médico ingresó al terreno de juego para evaluar el estado físico del carrilero venezolano.

24 de octubre de 2026 – 06:26 p. m.

Cúcuta muestra una mejor cara

⏱️ 20′ | AME🔴🔴2️⃣-0️⃣⚪⚫CUC: Luego de que América controlara el arranque del compromiso, la visita tomó la iniciativa y se adueñó de la pelota, aunque todavía sin la profundidad suficiente para hacer daño.

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24 de octubre de 2026 – 06:22 p. m.

Primera amarilla del partido

⏱️ 16′ | AME🔴🔴2️⃣-0️⃣⚪⚫CUC: Rafael Carrascal levantó mucho el pie a la hora de disputar un balón con Hernán Lopes y se convirtió en el primer jugador amonestado de la tarde.

24 de octubre de 2026 – 06:21 p. m.

Primer cuarto de hora

⏱️ 15′ | AME🔴🔴2️⃣-0️⃣⚪⚫CUC: América se siente cómodo con su impetuoso arranque. La posesión es toda del combinado que dirige David González. Cúcuta sufre en estos momentos.

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Actualización clave 24 de octubre de 2026 – 06:17 p. m.

Quiñones puso el segundo de América

⏱️ 11′ | AME🔴🔴2️⃣-0️⃣⚪⚫CUC: Una transición rápida del América terminó en el segundo gol de la tarde en Cali. Jhon Murillo recibió de Guzmán y lanzó un centro que Luis Quiñones convirtió en gol. Cúcuta se ve muy vulnerable en defensa.

Actualización clave 24 de octubre de 2026 – 06:12 p. m.

Guzmán abrió temprano el marcador

⏱️ 5′ | AME🔴🔴1️⃣-0️⃣⚪⚫CUC: Yeison Guzmán, de cabeza, mandó la pelota al fondo de la red, pero cuando se disponía a celebrar, el árbitro señaló el fuera de lugar. No obstante, el VAR revisó la acción y estaba habilitado. Asistencia de Luis Quiñones.

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Actualización clave 24 de octubre de 2026 – 06:06 p. m.

Arrancó el partido entre América y Cúcuta

⏱️ 1′ | AME🔴🔴0️⃣-0️⃣⚪⚫CUC: Carlos Díaz hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Pascual. América desde el pitazo inicial asumió la iniciativa y en el primer minuto de juego ya tuvo un córner a favor.

24 de octubre de 2026 – 05:50 p. m.

El clima en Cali

Para el partido entre América de Cali y Cúcuta Deportivo, se pronostica una tarde de llovizna en el Pascual Guerrero. Sobre las 5:30 p. m., la temperatura rondaba los 25 °C, con 91 % de humedad y 100 % de probabilidad de lluvia.

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24 de octubre de 2026 – 05:45 p. m.

El encargado de impartir justicia

La Federación Colombiana de Fútbol designó al casanarense Carlos Díaz para dirigir el duelo entre América y Cúcuta. Miguel Roldán (Antioquia) y Elkin Abril (Casanare) serán sus asistentes. Ricardo García (Santander) estará a cargo del VAR.

24 de octubre de 2026 – 05:40 p. m.

El XI de Cúcuta

Nicolás Chiesa se decantó por un 4-3-3: Federico Abadía; Joao Abonía, Hernán Lopes, Jhon Quiñones y Brayan Montaño; Víctor Mejía, Carlos Rentería y Léider Bergudo; Dayan Pérez, Gustavo Torres y Jaime Peralta.

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24 de octubre de 2026 – 05:35 p. m.

El XI de América

David González apostó por un 4-2-3-1: Jean Fernandes; Jhon Murillo, Nicolás Hernández, Dany Rosero y Marlon Torres; José Cavadía y Rafael Carrascal; Luis Quiñones, Yeison Guzmán y Tilman Palacios; Tomás Ángel.

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Por Redacción Deportes

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