EN VIVO: América vs. Medellín en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

América y Medellín se enfrentaron en el cierre de la fase regular. Foto: DIM, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

América recibe en el Pascual Guerrero a Medellín en el cierre de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Ambos equipos llegan con urgencia a este partido, puesto que solo han sumado un punto en dos jornadas y cualquier tropiezo podría dejarlos prácticamente eliminados del cuadrangular.

El panorama del grupo A es tan apretado que este duelo puede condicionarlo todo. Quien gane quedará a solo un punto de los líderes, manteniendo viva la lucha por un cupo en la final; quien pierda quedará con un solo punto y apenas tres partidos para revertir un escenario difícil.

Siga el minuto a minuto de América vs. Medellín en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay:

David González cuenta con velocidad y juventud en el ataque escarlata. El tridente ofensivo de América está integrado por Cristian Barrios, Yojan Garcés y Tilman Palacios.

Alejandro Restrepo mandó a la cancha a lo mejor que tiene dentro de su nómina. El margen de error es poco y cuenta con el talento de Brayan León y Francisco Fydriszewski.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador