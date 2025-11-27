Logo El Espectador
EN VIVO: América vs. Medellín en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

El equipo escarlata cierra la fecha tres de los cuadrangulares semifinales recibiendo al subcampeón de Colombia.

Daniel Bello
27 de noviembre de 2025 - 10:33 p. m.

Actualizaciones clave

América y Medellín se enfrentaron en el cierre de la fase regular.
América y Medellín se enfrentaron en el cierre de la fase regular.
Foto: DIM, vía X
América recibe en el Pascual Guerrero a Medellín en el cierre de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Ambos equipos llegan con urgencia a este partido, puesto que solo han sumado un punto en dos jornadas y cualquier tropiezo podría dejarlos prácticamente eliminados del cuadrangular.

El panorama del grupo A es tan apretado que este duelo puede condicionarlo todo. Quien gane quedará a solo un punto de los líderes, manteniendo viva la lucha por un cupo en la final; quien pierda quedará con un solo punto y apenas tres partidos para revertir un escenario difícil.

Siga el minuto a minuto de América vs. Medellín en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay:

Actualización claveHace 5 horas

El XI de América

David González cuenta con velocidad y juventud en el ataque escarlata. El tridente ofensivo de América está integrado por Cristian Barrios, Yojan Garcés y Tilman Palacios.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Medellín

Alejandro Restrepo mandó a la cancha a lo mejor que tiene dentro de su nómina. El margen de error es poco y cuenta con el talento de Brayan León y Francisco Fydriszewski.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

