¡Ojo! Santa Fe confirmó lesión de Harold Santiago Mosquera

El panorama en Independiente Santa Fe no pinta bien. Después de su derrota en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay contra Deportes Tolima, el conjunto cardenal confirmó este jueves la lesión de una de sus figuras: Harold Santiago Mosquera.

El delantero vallecaucano, determinante en las últimas jornadas, fue reemplazado antes de que terminara el primer tiempo del partido que el equipo bogotano perdió 2-1 contra el cuadro vinotinto.

Consumada la derrota, el atacante expresó en zona mixta la situación de su lesión. “Venía haciendo un esfuerzo grande, forzando mucho el cuerpo, y soy responsable de eso. Quise ayudar al equipo lo que más podía y hoy me toca dar un paso al costado porque se me sale de las manos”, dijo.

Además, el jugador confesó que, probablemente, ese fue su último partido con la camiseta cardenal, en medio de los rumores que apuntan a que podría fichar por América de Cali al finalizar la temporada.

Independiente Santa Fe confirmó este jueves, a través de un comunicado oficial, la gravedad de la lesión. “Harold Santiago Mosquera presenta un desgarro parcial (grado 2) del bíceps femoral izquierdo. El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución”, señala el documento.

Teniendo esto en cuenta, todo indica que Harold Mosquera se perderá lo que queda de la temporada. El tiempo de recuperación para un desgarro de grado dos oscila entre cuatro y seis semanas, un periodo que lo deja sin opciones de volver a competir antes del cierre del año.

La ausencia de Harold Mosquera representa un golpe sensible para el ataque de Independiente Santa Fe, que pierde a uno de sus jugadores más desequilibrantes en un momento clave del campeonato.

En los últimos tres partidos del todos contra todos, Mosquera anotó tres goles que fueron determinantes para que el conjunto cardenal asegurara su clasificación a los cuadrangulares finales.

Y en la temporada actual, el delantero vallecaucano suma seis goles y tres asistencias, cifras que reflejan su importancia en el esquema ofensivo del equipo dirigido por Francisco “Pacho” López.

